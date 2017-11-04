Mark Cuban'dan girişimcilere tavsiyeler

Reality show ustası ve Dallas Mavericks adlı NBA takımı sahibi olan ünlü girişimci Mark Cuban, gençlere ve çocuklara girişimcilik konusunda önemli tavsiyelerde bulunuyor. Erken yaşta girişimcilik bilincinin oluştuğuna inanan Mark Cuban, çocuklara girişimcilik konusunda bir kitap bile yazmış.

İşte ünlü girişimci Mark Cuban'dan gençlere tavsiyeler;

Hemen başlayın

İş hayatında başarılı olmak için büyük sermayelere veya çok zeki olmaya gerek olmadığını belirten Marc Cuban, gençlere ellerindeki kaynaklarla ve fikirlerine güvenerek girişim hayatına atılmalarını öğütlüyor. Şartların olgunlaşmasını beklemek yerine hemen bugün işe başlamanın gençlere çok şey kazandıracağını söylüyor.

Hedeflerle ilerleyin

İş hayatında başarılı olmak için hedef koymak gerektiğinin altını çizen Cuban, hedeflerle ilerlemenin gençleri daha atak ve istekli yapacağının altını çiziyor. Hedefler sayesinde kişilerin kendilerini işe adadıklarını ve gelecekte daha iyi yerlere geldiğini belirten ünlü isim, gençlere bu konuda yazdığı kitaplarla da destek oluyor.

Hata yapmak dünyanın sonu değil

Ünlü girişimci gençlerin en çok hata yapmaktan korktuğunu belirtiyor. Hiçbir girişimin ilk başlarda kusursuz olmadığını belirten Cuban, yapılan hataların ileride girişimleri daha başarılı kıldığını belirtiyor. Hatalardan ders almak gerektiğini ve bunun gelişmeyi daimi kılacağını söylüyor.

Tutkunuz için şirket açın

"Tutkunuzun peşinden gidin" diyen Cuban, girişimcilik hayatına atılmak ve şirket açmak için gerçekten tutkunu olduğunuz işi bulmanızı öğütlüyor. Takıntı haline getirdiğiniz işin sizi başarıya ulaştıracağını söylüyor.





İyi bir ekip kurun

Keyifli iş arkadaşlarıyla çalışmanın önemini vurgulayan Cuban, böylece işlerin de daha kolay yürüyeceğini söylüyor. İyi bir ekip ve uyumlu çalışanların ilerleme ve gelişme konusunda motivasyon sağlayacağına inanıyor.

Satışa önem verin

"İşinizdeki en önemli konulardan birinin satış olduğunu aklınızdan çıkarmayın" diyen Cuban, satış odaklı bir strateji oluşturmaları için gençlere tavsiyelerde bulunuyor. Satışın bir şirketin olmazsa olmazı olduğunu belirten girişimci, farklı satış kanalları oluşturmanın önemini vurguluyor.

Yeteneklerinizi değerlendirin

Yeteneklere uygun bir işin her zaman için doğru bir iş olduğunu söyleyen Marc Cuban, gençlere becerilerinin farkında olmaları gerektiğini ve buna uygun işler yapmalarının başarı oranını yukarı çıkaracağını belirtiyor.

Çalışanların işten keyif almalarını sağlayın

Çalışanlarınızı ödüllendirmenin ve onların motivasyonlarını yüksek tutmanın her zaman için daha iyi işler sağlayacağını belirten Cuban, çalışanların işten keyif almalarını sağlamanın yollarını bulmak gerektiğini söylüyor.