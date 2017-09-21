Mardan, internet satışlarını durdurdu

Site üzerinden rezervasyon yapılmak istendiğinde “Aradığınız kriterlere uygun oda bulunamamıştır” uyarısı ile karşılaşılıyor. Oda müsaitlik durumunu gösteren çizelgelerde ise eylül ayının devamı ile ekim ayının tamamı satışa kapalı olarak gözüküyor. Kasım ayı için rezervasyon talebi ise sistem tarafından otomatik olarak geri çevriliyor. Otelin rezervasyon hattına ve rezervasyon maillerine ise yanıt verilmiyor.

ÇALIŞANLARDAN BAŞVURU

Bu arada çok sayıda Mardan Mardan Palace Hotel personelinin maaşlarının ödenmemesini gerekçe göstererek Antalya Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü’ne şikâyet başvurusunda bulunduğu öğrenilirken, otel yönetimi otelin kapanmadığını, rezervasyon alımlarının 1 hafta süreyle durdurulduğunu belirtmişti.

Azeri asıllı Rus işadamı Telman İsmailov tarafından 2009’da 1.4 milyar dolara mal edilen ve ’Turizmin Oscarları’ olarak da adlandırılan World Travel Awards 2010’da ’Dünyanın En Lüks Oteli’ seçilen Mardan Palace Hotel’in açılışında Sharon Stone, Richard Gere, Paris Hilton, Mariah Carey ve Monica Bellucci gibi yıldızları ağırlamıştı.