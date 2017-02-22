League of Legends’ın en büyük turnuvası Worlds yenilendi.

Peki, Worlds’un formatından neler değişti?

Bilindiği üzere Worlds, 16 takımlı grup aşama mücadeleleriyle başlıyordu. Bu sene formatta 16 takım yerine 12 takımın mücadele edeceği ve Play-In denilen ısınma turları gerçekleştirilecek. Güney Kore için durumlar biraz daha iyi. Geçmişten gelen üstünlüklerinden dolayı buradan gelen 3 takım grup aşamasından yoluna devam edecek.

Daha önce Kuzey Amerika, Çin, Avrupa ve Güney Doğu Asya’nın üçüncü olan takımları Worlds’e gidebiliyordu. Son formatla birlikte bu kuralda da değişiklik yapıldı. Bu takımlar Play-In aşamasında içinde Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 8 bölgenin Wild Card’da mücadele eden takımlarla yarışmak zorunda kalacak. Play-In aşamasında 12 takım üçerli gruplar halinde dört farklı gruba ayrılacak ve Bo1 maçlar yapacak. Yapılan bu değişiklikle birlikte rekabetin daha üst seviyelere çıkarılması bekleniyor.

Turnuva takvimi:

-Worlds 2017'nin Play-In aşamasında ilk bölüm 23-27 Eylül’de gerçekleşecek. İkinci etap ise 28-29 Eylül’de yapılacak. Grup aşamaları da 5-15 Ekim tarihlerinde olacak. Turnuvanın bu bölümü Çin'de Wuhan Sports Center Gymnasium'da yapılacak.

-Çeyrek finaller: 19-22 Ekim (Guangzhou Gynmasium)

-Yarı finaller: 28-29 Ekim (Shanghai Oriental Sports Center)

-Final: 4 Kasım (Pekin Ulusal Stadyumu)