Ladik Gölü’nde kuruma tehlikesi

Ladik ilçesinin 12 kilometre doğusunda yer alan ve 870 hektarlık alana sahip olan Ladik Gölü, endemik balık türleri ve üzerinde yüzen adacıklarıyla ön plana çıkıyor. Göçmen kuşlara da ev sahipliği yapan göl, son yıllarda kuraklık nedeniyle kuruma tehlikesi ile karşı karşıya.

Orman ve su İşleri Bakanlığı 11. Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Sulak Alanlar Şube Müdürlüğü’nce gölü kurtarmak için çalışma başlatıldı. Ladik Göl Tesisleri'nde yapılan çalıştayda, alınacak önlemler masaya yatırıldı. Orman ve su İşleri Bakanlığı 11. Bölge Müdürü Mehmet Sıddık Kılınçer, "Burada 12 çeşit balık var. Buradaki karabalık, çöpcübalığı Samsun için endemik türdür. Yine turna balığı da önemli bir türdür. 182 kuş türü burada tespit edilmiştir. Bu kuş türlerinin 10'u da küresel ölçekte nesli yok olan türler" dedi.

ARITMA TESİSİ KURULABİLİR

Özellikle elmabaş patka kuşunun göl çevresinde ürediğine dikkati çeken Kılınçer, şöyle devam etti: "Ladik Gölü'nün yok olmaması lazım ki bu kuş türü de burada yok olmasın. Ladik Gölü bir iç su, burayı besleyen ana kaynak 3 deremiz var. Aynı zamanda göl, tarım arazilerini sulama amaçlı da kullanılıyor. Gölü hem insanların hem de doğal hayatın birlikte kullanması için dengede tutmamız gerekiyor. Bunu dengede tutabilmek için yönetim planı yapıyoruz. Hem suyu hem de canlıları nasıl koruruz, bu konuda çalışıyoruz." İlçenin evsel atıklarının kanalizasyon vasıtasıyla direkt göle akmasının diğer bir sorun olduğuna işaret eden Kılınçer, "Bunun içinde arıtma tesisi kurulabilir. Yani gölün canlılarıyla yaşatılması için önlem alınması lazım" dedi.