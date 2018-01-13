Kurum kurum dolaşma bitecek

Anadolu gençliğini patron yapacak yeni bir projeye başladıklarını belirten Elvan, bürokratik engelleri ise yatırım destek ofislerinde yapacakları yeni bir çalışma ile aşacaklarını söyledi. Elvan, 11. Kalkınma Planı’nda ağırlı olarak ithal edilen ürünlerin Türkiye’de üretimine yönelik stratejilerimiz olacağını belirterek “Bunlardan biri, enerji ekipmanlarının Türkiye’de üretimi ve bunların teknolojilerinin Türkiye’de geliştirilmesi amacıyla kurduğumuz bir çalışma grubu. Bize bir yol haritası ortaya koyacak. Bir başka alan raylı sistemler. Yüksek Hızlı Tren setlerine, elektrikli lokomotiflere ihtiyacımız olacak. Sivil havacılık da diğer bir alan. İhtiyaç duyulan hava araçlarının, yerli kabiliyetlerle üretilmesi noktasında yol haritası oluşturacak” dedi.

GENÇ PATRONLAR

Elvan şöyle anlattı:

- İyi fikriniz olabilir ama paranız, ofisiniz yoktur ve tek başınızasınızdır. Bu girişimcilerimize destek olarak alt yapı oluşturacağız. Anadolu’nun dört bir yanında Girişimci Destekleme Merkezleri kuracağız. Gençlerimiz bu merkezlerden yararlanacaklar, herhangi bir ücret almayacağız, kendi ürünlerini geliştirmeye çalışacaklar.

- Şirket kurmanız gerekiyorsa, yardımcı olacağız. Muhasebe ve hukuk gibi alanlarda da desteği vereceğiz. Erzurum’da çalışıyoruz, Malatya ve Mersin’de çalışıyoruz.

- İlk aşamada 3 tanesini kuracağız. Sonrasında Adana, Diyarbakır, Van gelecek. İstanbul Teknik Üniversitesi de destek veriyor. İş arayan değil, işveren gençler yetiştirmeyi arzu ediyoruz.

- İllerde Kalkınma Ajanslarımıza bağlı Yatırım Destek Ofislerimiz var. Bu ofisler bu yıldan itibaren yatırımcıların izin ve ruhsat işlemlerinin tek elden yapılmasını sağlayacak. İlk örneğini İstanbul Kalkınma Ajansı’nda yabancı yatırımcılara yönelik yaptık.