Küresel piyasalar Fed kararını bekliyor

FOMC'nin dün başlayan ve bugün sonlanacak toplantısından çıkacak kararlar, Fed'in ekonomik göstergelere ilişkin yeni projeksiyonları, karar metnindeki ifadeler ve Yellen'ın açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor. Son dönemde açıklanan makroekonomik veriler ve ABD'deki kasırgaların ekonomiye olumsuz etkileri nedeniyle Fed'in eylül ve kasım ayı toplantılarında faizleri sabit tutacağı beklentisi yüzde 98 seviyelerine çıkarken, aralık ayına ilişkin faiz artırım beklentisi ise yüzde 52,5 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, Fed'in, temmuz toplantısı karar metninde, bilanço küçültme ile ilgili olarak "bu yıl" ifadesini "görece yakın zamanda" şeklinde değiştirdiğini hatırlatarak, bugün karar metnindeki ifadeler, Fed'in makroekonomik göstergeleri ve üyelerin faiz öngörülerinin takip edileceğini bildirdi.

Fed'in 4,5 trilyon dolar tutarındaki bilançosunu küçültmeye ne zaman başlayacağının bugün açıklanabileceğini aktaran analistler, bilançonun uzun döneme yayılarak küçültülmesinin doğrudan faiz artışlarına kıyasla piyasalar üzerinde daha az etkili olacağını vurguladı.

ABD'de dün açıklanan konut başlangıçları verisinin beklentilerin altında kalmasına karşın New York borsasında özellikle iletişim ve savunma sektörü hisseleri öncülüğünde rekorlar kırılmaya devam etti. Dow Jones endeksi yüzde 0,18, S&P 500 endeksi yüzde 0,11 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,10 değer kazanarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Dolar endeksi ise Fed öncesi yatay bir seyir izledi.

Avrupa tarafında, Almanya'da dün açıklanan ZEW endekslerinin beklentilerden iyi olmasının ardından pay piyasaları yükseldi, avro/dolar paritesi de analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 1,20 seviyesini test etti. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,02, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,30 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 016 değer kazandı.

Bugünkü Fed ve yarın açıklanacak Japonya Merkez Bankası kararları öncesi Asya piyasalarında karışık bir seyir izleniyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,06 gerilerken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 yükseliş kaydetti.

Yurt içinde, pay piyasalarında satış baskısı dün de devam etti. 3,50'nin üzerini test eden dolar/TL ise 3,49'un hemen altında dengelendi. BIST 100 endeksi, dün yüzde 1,52 değer kaybederek günü 104.918 puandan tamamladı. Analistler, BIST 100 endeksinin 105.000 puanın altında kalıcılık sağlaması durumunda 101.200 seviyesinin gündeme gelebileceğini belirterek, dolar/TL'de ise 3,5000 ve 3,5240 seviyelerinin önemli dirençler olduğunu kaydetti.