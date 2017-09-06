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Kurayla ev satışına 2 bin başvuru

Hürriyet Haber
06.09.2017 - 23:11 | Son Güncelleme: 06.09.2017 - 23:11

TOKİ tarafından İstanbul Kayaşehir’de satışa sunulan bin 892 konuta başvurular 5 Eylül tarihinde başladı.

Vatandaşların konutlara yoğun bir ilgi gösterdiğini belirten TOKİ Başkanı Ergün Turan, “İstanbul’da Kayaşehir’de orta gelir katmanı için satışa sunduğumuz bin 892 sosyal konutumuza başvuruların başladığı günde ilk gün hemen bayram sonrası olmasına rağmen 2 bin 155 başvuru geldi. Vatandaşlarımızın gösterdiği bu ilgi sektörün önümüzdeki dönemde daha da büyüyeceğinin göstergesidir. Orta gelirli vatandaşlarımız için ürettiğimiz konutlara olan ilgi sektörün temsilcileri açısından belirleyici ve yönlendirici olacak” dedi.

Etiketler: toki , toki konutları , gazetehaberleri
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