Kurayla ev satışına 2 bin başvuru

Vatandaşların konutlara yoğun bir ilgi gösterdiğini belirten TOKİ Başkanı Ergün Turan, “İstanbul’da Kayaşehir’de orta gelir katmanı için satışa sunduğumuz bin 892 sosyal konutumuza başvuruların başladığı günde ilk gün hemen bayram sonrası olmasına rağmen 2 bin 155 başvuru geldi. Vatandaşlarımızın gösterdiği bu ilgi sektörün önümüzdeki dönemde daha da büyüyeceğinin göstergesidir. Orta gelirli vatandaşlarımız için ürettiğimiz konutlara olan ilgi sektörün temsilcileri açısından belirleyici ve yönlendirici olacak” dedi.