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Kumbara Tasarımı Resim Yarışması’na başvurular başladı

Hürriyet Haber
03.10.2017 - 16:56 | Son Güncelleme:

Çocuklarda tasarruf bilincini oluşturmak amacıyla düzenlenen Vakıf Emeklilik Kumbara Tasarımı Resim Yarışması, bu yıl üçüncü kez gerçekleştiriliyor. Yarışmaya katılacak öğrenciler, eserlerini 18 Eylül 2017-16 Ekim 2017 tarihleri arasında kendi okul müdürlüklerine teslim etmesi gerekiyor.

Bireysel Emeklilik sektörünün öncü şirketi Vakıf Emeklilik’in bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdiği, “Kumbara Tasarımı Resim Yarışması”na başvurular başladı. Yarışma, ilkokul öğrencilerine yönelik ve Türkiye genelinde düzenleniyor.

 Çocuklarda küçük yaştan itibaren tasarruf bilincini oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen yarışmaya, hayallerindeki kumbaranın resmini yapan, 7-10 yaş arası ilkokul öğrencisi her çocuk, başvuruda bulunabiliyor. Vakıf Emeklilik projeyle, gelecek nesillerin büyüdüklerinde kendi tasarruflarına ve ülkemizin tasarruflarına yön verebilmesi için bir farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

 Yarışmaya katılacak öğrencilerin, eserlerini 18 Eylül 2017-16 Ekim 2017 tarihleri arasında kendi okul müdürlüklerine teslim etmeleri gerekiyor. Okul müdürlüklerinden Vakıf Emeklilik’e gönderilecek olan eserler ise Seçici Kurul tarafından değerlendirilecek. Seçici kurulun değerlendirmesi sonucu kazanan eserler ise, 30 Ekim 2017 tarihinde www.vakifemeklilik.com.tr adresinden duyurulacak. İlk üçe giren öğrencilere bisiklet ve scooter hediye edilecek.

 

Etiketler: Kumbara Tasarımı , Resim Yarışması , Vakıf Emeklilik
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