Krizler hep olur tanıtım durmaz

TIPKI ürünler gibi ülkeler de markalaşıyor ve tanıtımları ayrı bir iletişim strateji kapsamında yapılıyor. dream Design factory (dDf), uzun yıllar Türkiye turizmini tanıttı şimdi de Expo’larla (dünya fuarı) Türkiye markasını dünyaya duyuruyor. dDf ekibi en son Astana Expo’da üç ödülle dönen Türkiye pavyonunu tasarladı ve hayata geçirdi. Sadece 48 işgününde 128 kişilik ekiple yaratılan pavyon 1 milyondan fazla kişiyi ağırladı. Expo organizasyonlarında düzenlenen ve dünyanın en prestijli sergi tasarımı yarışması olarak kabul edilen Exhibitor Magazine’s Expo 2017’de, Expo 2017 Astana’daki Türkiye pavyonu En İyi Dış Cephe Tasarımı Ödülü ve En İyi İnteraktivite Onur Ödülü’nü kazandı. Ayrıca, sergilediği inovasyon projeleri ile Expo 2017 Astana Komitesi (EXPO-2017 Commissioner) tarafından ‘Yenilenebilir Enerji Alanının Gelişmesine Katkı’ özel ödülüne layık görüldü.

BAKANLIK DESTEĞİ

dream Design factory (dDf) Kurucu Ortağı Prof. Dr. Esra Ekmekçi ile Expo’ların tanıtımdaki yeri ve yenilikleri konuştuk. Ekmekçi, öncelikle Ekonomi Bakanlığı yönetiminde yapılan ve ülkemizi tanıtan Expo’ların önemine dikkat çekti ve şöyle konuştu: “Uluslararası tanıtımda büyük rol oynayan Milano ve Astana Expo’larının hayata geçirilmesinde Ekonomi Bakanlığı’na hizmet verdik. Hem Türkiye markası ve hemde Türk markalarının geliştirilmesinde önemli rol oynayan bir bakanlık. Bakanlık, Expo’larda Türkiye’yi temsil eden tüm marka ve ürünlerin en iyi şekilde yer almasını sağladı. 2000 yılında Almanya’nın Hannover şehrinde iç tasarımını yaptığımız Expo’yla 2015-2017’de yapılanlar arasında öncelikli fark bu. Astana’da konu enerji olduğu için Enerji Bakanlığı ile de entegre bir şekilde çalışıldı. En stratejik madenler mücevher gibi Expo’da sergilendi.”

TÜRKİYE BÜYÜK MARKA

En büyük markanın Türkiye markası olduğunu vurgulayan Ekmekçi, bunun hem turizm hem de ihraç ürünleri için geçerli olduğunu söyledi. Her dönem dünyada ve Türkiye’de krizler yaşandığını ve yaşanmaya devam edeceğini vurgulayan Ekmekçi, şunları söyledi: “En önemlisi Türkiye markasını yönetmek Türkiye’in kendi kimliğiyle kendi duruşuyla kendi değerleriyle başkasına benzemeden, doğru ve etkin iletişim diliyle mesajlar vermesi önemlidir. Krizler bitmiyor ve hiç bitmeyecek. Krizlere rağmen var olmaya devam edeceğiz.” Ekmekçi, nasıl şirketler arasında rekabet varsa ülkeler arasında da büyük rekabet olduğunu söyleyerek, “Biz bir adım geri düştüğümüzde İspanya, Yunanistan yerimizi alacak. Bu rekabette var olmak ve internetin başına geçtiğinde karar vermeye çalışan turistin kalbinde yer almalı ve kendi ürünlerimizi varlığımızı farkımızı vurgulamalıyız. Büyük marka Türkiye markası ve turizmi ihracatı halkalar şeklinde düşünmeliyiz. Hepsi iç içe geçmiş şekilde. Türkiye markasını iyi yönetmek ihracatı ve turizmi her ne kadar bağımsız duruşları olsa da Türkiye’yi ortak bir dille ve gerçek değerleriyle yansıtmalıyız” dedi.

GEZİCİ EXPO’LAR DÜZENLENMELİ

ESRA Ekmekçi, Expo’ların 5 yılda bir düzenlendiğini belirterek “Türkiye gibi gelişen ekonomilerin 5 yılı beklemeksizin gezici expo’lar düzenlemesi gerekiyor. Büyük gemiler, TIR filoları, trenlerle bambaşka konseptler yaratılabilir ve tanıtım yapılabilir” dedi.

EXPO ASTANA’DA NELER YAPILDI?

- Proje geliştirme, konsept, içerik, mimari tasarım, lojistik ve üretim-uygulama olmak üzere Türkiye pavyonu Arhan Kayar ve Adsız Doğan Ekmekçi yönetimindeki ekiplerle 100 Türk yapımı.

- 300 ton malzeme, 4 hafta yolculukla Kazakistan’a ulaştırıldı.

- Alan konstrüksiyonu için 130 ton demir kullanıldı.

- Türkiye pavyonunun 976 metrekarelik alanı mimari çözümlerle 1200 metrekareye yükseltildi.

- Toplam 500 m2 farklı teknolojik özellikte, enformatik, etkileşimli ve dokunmatik dev LED ekranlara ve projeksiyonlara yer verildi.

- Dairesel olarak tasarlanan enerji küresi üzerinde özel teknolojilerle hazırlanan videoart’lar gösterildi.

- Türkiye’nin dört bir yanındaki maden ocaklarından özel olarak getirilen 50 farklı maden cevherine cam basamaklar içinde yer verilerek, yer altı zenginlikleri vurgulandı.

- Türkiye Pavyonu misafirlerini boşlukta dönen 8 semazen hologramı ile uğurladı.