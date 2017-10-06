Kredisini erken ödeyene ceza kesilemeyecek

Yargıtay, bankaların ancak “Zorunlu, makul ve belgeli masrafları tüketiciden isteyebileceği”ne dikkat çekerek, faiz düşünce konut kredisini yeniden yapılandıran davacı vatandaştan alınan, “erken ödeme cezasının” bankaca iadesi gerektiğine karar verdi. Karar örnek niteliği taşıyor. Yargıtay kararına göre, Kayseri’de, F.I adlı vatandaş, bir kamu bankasından kullandığı konut kredisini faiz oranlarının düşmesi üzerine 14 Şubat 2013’te yeniden yapılandırdı.

Bu işlem sırasında 744,37 TL ücret alındığını belirten F.I, Melikgazi Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne başvurdu ve ücret iadesi istedi. Hakem heyeti, 11 Kasım 2013’te başvuruyu redddedince F.I, Kayseri 1. Tüketici Mahkemesi’ne itiraz etti. Mahkemenin, 2 Eylül 2014’te itirazın reddine karar vermesiyle hüküm temyiz edilmeksizin kesinleşti. F.I’nın avukatının talebiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nca kanun yararına bozma istemiyle dosya temyiz edildi.

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, 2 Haziran’da, Başsavcılığın kanun yararına temyiz talebini kabul etti. Bozma kararında özetle şöyle denildi:

“4077 sayılı kanunun 10/B maddesine göre faiz oranının sabit olarak belirlenmesi halinde tüketiciden erken ödeme ücreti talep edilebilir. Erken ödeme ücreti gerekli faiz indirimi yapılarak hesaplanan ve tüketici tarafından konut finansmanı kuruluşuna erken ödenen tutarın yüzde ikisini geçemez. Oranların değişken olarak belirlenmesi halinde tüketiciden erken ödeme ücreti talep edilemez’ hükmü yer almaktadır. Bu kapsamda, dosya ele alındığında davalı banka tarafından 744,37 TL erken ödeme cezası altında tahsilat yapıldığı anlaşılmaktadır. Bankanın ancak, zorunlu, makul ve belgeli masrafları tüketiciden isteyebileceğinin kabulü düşünüldüğünde, 744,37 TL erken ödeme cezası adı altında alınan bedelin davacıya iadesi gerekirken, aksine düşüncelerle yazılı şekilde karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup, bozulması gerekir. Açıklanan nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma talebinin kabulü gerekmiştir. Yukarıda açıklanan nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kanun yararına temyiz talebinin kabulü ile, Kayseri 1. Tüketici Mahkemesi’nin kararının sonuca etkili olmamak üzere kanun yararına bozulmasına, 02 Haziran 2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.”