"Köye dönüş teşvik edilsin"

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, göç sebebiyle köylerin nüfusunun her yıl ortalama 100 bin kişi azaldığını bildirdi.

Tarımsal üretime ve hayvancılığa ivme kazandırmak için köye dönüş projelerinin önünün açılması gerektiğine işaret eden Palandöken, "Vatandaşın köyüne dönüp çiftçilik yapabilmesi için dönüşler teşvik edilmeli, mevcut projelerde uygulanan yaş sınırı kaldırılmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, küçük aile işletmelerinin desteklenmesinin hayvancılığa canlılık kazandıracağının altını çizerek, kırsal kesimdeki esnaf ve çiftçinin gelir seviyesinin yükselmesinin tarım ve hayvancılığı hareketlendireceğini kaydetti.