Kovarım dedi ucuzlayınca... 3 milyon dolarlık satın alma...

Bitcoin fiyatlarında son 1 ayda hükümetlerin attığı adımlar ve küresel finans devlerinden gelen açıklamalar belirleyici oluyor. 2 Eylül’de Kuzey Kore’yle artan gerginlik sebebiyle yatırımcı alternatif araçlara yönelmiş bu sebeple 1 Bitcoin’in değeri 4.900 doları aşmıştı. Ancak kısa bir süre sonra Çin hükümeti dijital para arzlarını ‘dondurup’ yaklaşık 60 Bitcoin işlemi yapan firmayı denetimden geçireceğini açıkladı. Çin’de bu adımların atılmasıyla Bitcoin 12 Eylül itibarıyla 4000-4100 dolar bandına geriledi. Ancak Bitcoin’in eylül ayında başına gelen ‘fenalıklar’ bununla sınırlı kalmadı.

3000 DOLARIN ALTINA DÜŞTÜ

12 Eylül’de fiyatlardaki oynaklık azalmışken JPMorgan CEO’su Jamie Dimon sahneye çıktı. Dimon Bitcoin’in bir ‘sahtekarlık’ olduğunu ve fiyat balonunun mutlaka patlayacağını iddia etti. Hatta JPMorgan’dan bir işlemci ya da portföy yöneticisi Bitcoin alırsa onu kovacağını açıkladı. 322 milyar dolar değerindeki bir bankanın başında bulunan Dimon’un bu sözleri Bitcoin’de yeni bir satış dalgası yaşanmasına sebep oldu. 15 Eylül’de 2.970 dolarlık dip seviyesi görüldü.

FIRSATI AFFETMEDİLER

Birçok yatırımcı Bitcoin’in değerinin 3000 doların altına düşmesini bir alım fırsatı olarak gördü ve 15 Eylül’den sonra dijital para yükselişe geçti. Düşen fiyatla alım fırsatı gören yatırımcılar arasında bir banka dikkatlerden kaçmadı: JPMorgan. Banka doğrudan Bitcoin almasa da Bitcoin’e dayalı türev ürünlere yöneldi. JPMorgan, İsveçli aracı kurumlar üzerinden 3 milyon dolarlık Bitcoin’in dolara karşı değerine oynanan XBT kağıtlarını satın aldı. Dün itibarıyla Bitcoin yeniden 3.890 dolara yükseldi. Yani JPMorgan gayet başarılı bir yatırıma imza attı.

13 MİLYAR DOLAR CEZA ÖDEMİŞTİ

JPMorgan CEO’sunun Bitcoin’i ‘sahtekarlık’ olarak nitelendirmesi sadece yatırımcıların değil birçok ABD’linin tepkisini çekti. JPMorgan, sorunlu mortgage temelli tahvilleri satarken yatırımcıları doğru bilgilendirmediği için 2008 krizinin tetikleyicilerinden birisi olarak görülüyor.

KRİZ ÖNCESİ UYARMAMIŞTI

Banka krizdeki rolü sebebiyle 2013’te 13 milyar dolar ceza ödemeyi kabul etti. Tüm bu süreçte de başında Jamie Dimon vardı. Dimon çalışanları ev kredilerine dayalı sorunlu ürünlerden bol sıfırlı bonuslar kazanırken bu konuda bir uyarıda bulunma ihtiyacı hissetmemişti.

KISA VADEDE HEDEF 25 BİN DOLAR

Çin’in attığı adımlar ve Dimon’un açıklamalarına rağmen birçok yatırımcı Bitcoin’e güvenmeye devam ediyor. Fundstrat Global Advisors Kurucu Ortağı Thomas Lee de bunlardan birisi. Thomas Lee daha önce Bitcoin’de kısa vadeli hedefinin 25 bin dolar olduğunu açıklamıştı. CNBC televizyonuna açıklamalarda bulunan Lee Çin’e rağmen hedef fiyatında bir değişikliğe gitmediğini belirtti.