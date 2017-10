Kontak kapatmadan Türkiye turu

Mayıs ayında Türkiye’de satışa sunulan Dominar 400 ile hiç kontak kapatmadan gerçekleştirilen Türkiye turu başarıyla tamamlandı.

Bajaj’ın Türkiye ortağı ve temsilcisi Kuralkan Holding’in bünyesindeki 11 uzman sürücü ekibinin sırayla kullandığı tek bir Dominar 400 ile 60 saat süren turda toplam 4 bin 192 kilometre yol kat edildi.







Her türlü yol şartında denenen “Dominar 400, Kesintisiz Türkiye Turu” Bursa, Balıkesir, Manisa, İzmir, Aydın, Denizli, Antalya, Konya, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bitlis, Van, Erzurum, Bayburt, Gümüşhane, Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun, Bolu, Düzce, Sakarya ve İzmit güzergâhında gerçekleşti. Kat edilen güzergâhta motorun her türlü iklim ve coğrafi koşullardaki tüm teknik özellikleri ile beraber Türkiye’nin her noktasında güvenle seyahat edilebileceği de test edilmiş oldu.