Kivi üreticilerine erken hasat uyarısı

Trabzon İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Cahit Gülbay, yaptığı açıklamada, Doğu Karadeniz'de fındık ve çaya alternatif olarak katkı sağlayan kividen, bu yıl önemli oranda artış beklendiğini belirtti.

Zamanından önce yapılan hasadın zararlara neden olacağını vurgulayan Gülbay, bu nedenle bir dizi teknik incelemede bulunduklarını belirtti.

Hasat zamanın meyvenin suyundaki çözünür kuru maddeye bakarak belirlendiğini aktaran Gülbay, şöyle devam etti:

"Bunun için Ortahisar ilçesi ve kivi yetiştiriciliğinin yapıldığı diğer ilçelerde bir dizi ölçüm yapıldı.

Ölçümlerde kivideki kuru madde oranlarının yüzde 6,5 ile yüzde 7 arasında olduğu tespit edildi. Bu değerler, Trabzon'da kivi hasat zamanının henüz gelmediğini ifade etmektedir. Hasadın, ekim sonu ile kasım ayı ortalarına doğru yapılabileceği söylense de meyvenin çeşidi, iklim faktörleri, rakım, yer-yöney gibi faktörler hasadı belirlemektedir.

Kivinin hasat edilebilmesi için suda çözünür kuru madde miktarının yüzde 7 ila 9 arasında olması gerekir."

Kivide kuru madde miktarının istenilen düzeye gelememesinin sorunlara yol açabileceğine değinen Gülbay, "Meyvelerde sulanma, dış yüzeylerinde hızlı yumuşama, buruşma, renginde bozulma ve meyvenin depo ömrünün azalmasına sebep olacağından, teknik olarak belirlenen değerlerin dışında yapılacak hasadın zararları konusunda üreticilerimiz dikkatli olmalılar." ifadelerini kullandı.

Gülbay, hasat konusunda üreticilerin il ve ilçe gıda, tarım ve hayvancılık müdürlükleri ile irtibata geçerek daha detaylı bilgi alabileceklerini kaydetti.