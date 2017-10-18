Kıvanç Emiroğlu: Günümüzde bir tane ürün tasarlayıp 20 sene satan yok

Ersa Mobilya’nın sponsorluğunda hazırlanan “Ofis Dışında” programının dördüncü bölümü bugün Hürriyet TV'de yayınlandı. BinYaprak, Olmadık Projeler ve ve PwC Türkiye’nin katkılarıyla 12 farklı sektörden değerli ismi, Hürriyet TV izleyicileriyle buluşturan programın bugünkü konuğu PWC Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri Lideri Kıvanç Emiroğlu oldu.

Çekimleri Ersa Mobilya’nın Altunizade’deki showroom binasında gerçekleştirilen, sunuculuğunu PwC Program Koordinatörü Duygu Merzifonluoğlu’nun yaptığı “Ofis Dışında” programının beşinci bölümünde PWC Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri Lideri Kıvanç Emiroğlu, Türkiye ekonomisinin çok büyük olduğunun altını çizerken, 'Temelini aile şirketleri oluşturuyor. Ben çok başarılı buluyorum. Hem girişimci hem de başarılılar, ancak ilerlemeleri gerektiğinin farkındalar.' ifadesinde bulundu.

'BİZİM ARAMIZA YEŞİL SAÇLI, KÜPELİ ARKADAŞLAR LAZIM'

Emiroğlu açıklamalarına şu şekilde devam etti; 'Danışmanlık sektörü olarak dünyada iki büyük değişiklik var. Türkiye'ye etkileri yavaş yavaş geliyor. Yönetim danışmanlığının belli bir profili var. Tipik bir danışmanlık toplantı odasında toplantı yapan, üst yönetimde tartışan bir profil. Dünyada o kadar çok matematiğin işin içine girdiği iş kolu varken, yönetim danışmanlığında yok. Veri kabiliyeti arttı. Veriler artık dışarıdan ulaşılabilir hale geldi. Bunu yorumlayacak matematikçilere ihtiyaç var. Herkes peşinden koşuyor matematikçilerin ancak Türkiye'de eksik var. Ayrıca sanatçı ruhlu, tasarım kabiliyetli insanlar gerekli. Şirketler mağaza içinde, web sayfalarında birebir müşterileriyle yüz yüzeler. Bu müşterilerle olan ilişkilerde daha sanatçı ruhlu insanların devreye girmesi gerekiyor. Bizim aramıza yeşil saçlı, küpeli arkadaşlar lazım. Bizim de kültürel olarak açık olmamız lazım. Bu iki yetenek havuzunu içeri çekmeliyiz.'

'TİCARET DUVARLARINDAKİ ENGELLER KALKTI'

2030'u değerlendiren Emiroğlu; '2030'da global trend olarak bakarsak müşterilerde yaşanan problem dünyadaki ticaret duvarlarındaki engeller kalktı. İnsanlar daha mobil. Bizim ofisimizde birçok insan var. 30 sene önce yoktu. Şirketlere etkisi korkunç bir rekabet. Bir tane ürün tasarlayıp 20 sene satan yok. Çok daha rekabete direnebilen, inovatif, müşterilerine yakın şirket profili ortaya çıkmalı.' dedi.

Emiroğlu gelecekte bizleri bekleyen ofislerden bahsederken de şu ifadeleri kullandı; 'Her 5 senede bir bir şeyler moda oluyor. Birincisi ben açık ofisi seviyorum. Açık ofisten kastım şu. İnsanların bir problem etrafında kendi odalarında kaldığı ortamı sevmiyorum. Yeni gelen nesilde daha demokratik daha yatay tarzı seviyor. Ama 2030'da nasıl olur bilmiyorum. Yetenek havuzuyla böyle etkileşiyoruz. Türkiye'de değişecek bir durum var. Tam zamanlı insan profilinden çıkmamız lazım. Biraz daha tecrübesi yüksek full time çalışmayan insanlarla çalışıyorum. Bazı sektörlerin kadınların temsilinde oldukça problemi var. Danışmanlık sektörü de çok önde değil. Ancak Türkiye fena değil bu konuda. Bizim şirketin yüzde 52'si kadın. Fakat bu sürekli göz önünde bulundurulması gereken bir konu. Değişecek şeylerden biri de bu.'

ÜNİVERSİTELİLERE VE GİRİŞİMCİLERE TAVSİYE

Emiroğlu sözlerini bitirirken üniversitelilere ve girişimcilere de çok önemli tavsiyelerde bulundu. Emiroğlu; 'Üniversiteliler için danışmanlığın temeli merak. Galiba böyle sabah erken kalkıp kafamda soru işaretleriyle ofise gitmemin temelinde bir problem çözme isteği var. Bu mühendislikten de gelen bir şey herhalde. Her şirket bu sektörü bizden daha iyi biliyor diyebilirim. Çalışkan olmayan biri başarılı olamaz bu sektörde. Girişimcilerde ise önerim. Önemli olan takım. Öncelikle bir takım kurmalılar. Takımsız bir şey yapmak imkansız. İlk 5 müşterini biliyor musun...' açıklamasını yaptı.

Bilişimden medyaya, sağlıktan gayrimenkule geniş bir sektör yelpazesinde iş dünyasının bugünü ve geleceğinin; teknolojik yenilikler, çalışma mekanlarının değişimi ve iletişim gibi çok kapsamlı konular üzerinden ele alındığı “Ofis Dışında” programı, sektöründe 60 yıllık uzmanlık ve deneyime sahip Ersa Mobilya’nın sponsorluğunda, her Çarşamba saat 10.00'da Hürriyet TV’de.