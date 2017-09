Kim gitsin

HEDEF ÇOK PARA KAZANMAK.

Hedefe ulaşmak için GRUP’ta herkes ortak puan toplamaya çalışırdı.

Her etap sonunda ise, ekipte bulunan EN ZAYIF HALKA, yarışmacılar tarafından seçilir ve ELENİRDİ.

FİNAL’de ise durum farklı. Artık GRUP ÇALIŞMASI YOK. RAKİP VAR.

Bu sebebten dolayı etap elemelerinde, EN ZAYIF HALKA seçilirken, GELECEKTEKİ RAKİP TE DÜŞÜNÜLÜRDÜ.

STRATEJİ önemliydi.

Sinir Bozucu kısmı ise, YARIŞMANIN SUNUCUSUYDU.

TURKCELL SÜPER LİG’de, artık son viraja gelindi ve dönülüyor.

SİNİRLER İYİCE GERGİN. KOPTU KOPACAK!!!

MİLLİ HEZİMETLER HAFTASI’nın sonrasında 5 TAKIM, ŞAMPİYONLUK İDDİA’sını sürdürmek üzere yarıştılar ve ellerinden geleni yaptılar.

Geçen haftanın EN ZAYIF HALKASI TRABZONSPOR oldu.

Bundan 4 hafta önce LİDER SİVASSPOR ile aynı puandaki TRABZONSPOR, bu dönemde rakibinin 4 PUAN DA KAYBETMESİNE RAĞMEN, şu anda tam tamına 6 PUAN GERİSİNDE.

Umut her zaman vardır. Gerçek ise matematiksel olarak yakında ortaya çıkar.

VE GELİNDİ BU HAFTAYA.

Şampiyonluk için 4 ADAY kaldı. Bazılarının durumları diğerlerine göre oldukça "İYİ" ama, son yıllarda yaşanılanlara bakılınca HER AN HERŞEY OLABİLİR.

SİVASSPOR bu haftayı kayıpsız kapatır gibi. Puan kaybederse ÇOK BÜYÜK SÜRPRİZ OLUR.

Gökmen Avcı yazıyor

BEŞİKTAŞ ise zor bir maça çıkacak. Büyük olasılıkla O’da kazanır. Ama puan kaybederse ŞAŞIRMAYIZ.VE BÜYÜK DERBİ…2008-2009 Sezonunun EN ÖNEMLİ MAÇI. KİM NE DERSE DESİN BU BÖYLE..KİM KAZANIR? Sorusuna verilebilecek oldukça fazla yanıt var.Rakipler sizce ne düşünüyorlardır? Kimin kazanmasını istiyorlardır?Bu sefer durum farklı.SİVASSPOR, "FENERBAHÇE" diyordur. Çünkü;FENERBAHÇE önemli maçların hepsini kazanıyor. GALATASARAY, BEŞİKTAŞ ve TRABZONSPOR maçlarını kazanma olasılığı da yüksek. Ama diğer takımlarla oynanacak maçlarda yani, daha önemsiz maçlarda mutlaka puan kaybeder. SİVASSPOR’a sıkıntı yaratmaz.(Bu arada birileri herhalde ARAGONES’e puan sistemi hakkında yanlış bilgi vermiş. Sayın ARAGONES, Rakip kim olursa olsun, GALİBİYETE VERİLEN PUAN 3!! YENİLİRSEN DE PUAN ALAMIYORSUN!!!)GALATASARAY ise ne yapacağı belli olmayan bir takım oldu çıktı. O sebebten dolayı, Ümitler bir an önce tüketilmeli ve iş ligin son maçına kalmamalıdır, diye düşünüyorlar.BEŞİKTAŞ’ta durum hemen hemen aynı. KALPLER "GALATASARAY" dese de, MANTIK "FENERBAHÇE" KAZANSIN diyor. Sebepler aynı.FENERBAHÇE, "BİZ" KAZANALIM diyor. “ŞAMPİYONLUK ÇOK TA ÖNEMLİ DEĞİL. GALATASARAY’I YENERSEK BU SENEYİ DE KURTARIRIZ.” Diye düşünüyorlardır.Şampiyonluğun SON ADAYI GALATASARAY'da durum çok farklı.Bülent KORKMAZ - LINCOLN savaşı devam ediyor. İkisinin de elinde önemli KOZLAR var. Zamanı geldikçe kullanıp biri birlerini YIPRATIYORLAR. Yönetim nedense SON NOKTA’yı koymuyor. KRİZ YÖNETİMİNDE SINIFTA KALINDI.Bu maçta sadece, GALATASAYLILARIN KALPLERİ ve DUALARI yanlarında."ASLINDA BU RAHATLIKLA YETER."Sonuç olarak bu hafta “KİM GİTSİN” diye sorulduğunda, büyük olasılıkla "GALATASARAY" cevabı gelecektir.TEK ŞANS VAR.Yarışma kurallarına göre ÇOK İYİ YARIŞIP KENDİNİ KORUMA ALTINA ALABİLİRSİN.YANİ BAŞININ ÇARESİNE KENDİN BAKACAKSIN.YOKSA..YOKSA SI KÖTÜ. ÇOK KÖTÜ.