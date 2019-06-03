Ramazana nostaljik veda
Usta tiyatrocu Çiğdem Tunç'un yönettiği ve rol aldığı 'Bir Eski Zaman Hikayesi' adlı oyun önceki gün Konya'da sahnelendi.
Çiğdem Tunç Tiyatrosu, M1 Konya Alışveriş Merkezi'nin Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında Konyalılarla buluştu.
Barış Bölükbaşı’nın yazdığı, Çiğdem Tunç, Sema Aras, Abidin Yerebakan, Bora Gencer, Deniz Salman, Murat Parasayar ve gibi birçok oyuncunun rol aldığı 'Eski Bir Zaman Hikayesi' geçmiş ramazanlara ışık tutuyor.
Kavuklu ile Pişekar’dan Kanlı Nigar’a, Arap Bacı’dan Tuzsuz Deli Bekir’e kadar Geleneksel Türk Tiyatrosu’nda seyirciye sıcacık temaşa eyleyen tüm karakterlerin yer aldığı nostaljik oyunla Konyalılar, ramazan ayına veda etti.
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