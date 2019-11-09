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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hürriyet Cumartesi
09.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Bilginin hap gibi sunulmasını bekliyoruz

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Bilginin hap gibi sunulmasını bekliyoruz

İnsan kaynakları direktörü ve gezgin Tuba Köseoğlu Okçu, ilginç soruların peşine düşmüş, bulduğu yanıtları ‘Aklımda Deli Sorular’ adlı kitapta bir araya getirmişti. Sırada devamı niteliğindeki ‘Bu da Nereden Çıktı’ var.

Bu kitapta ilkindeki çalışma metodunuzdan farklı bir yol izlemişsiniz sanıyorum. Çünkü, “Bu kez bilgilerin peşinden ben gittim” diyorsunuz.
-Evet, ilk kitabın nüvesini okuduğum kitaplarda, yaptığım seyahatlerde, katıldığım sohbetlerde karşıma çıkan bilgiler oluşturmuştu. Bu kitaptaysa bilgilerin karşıma çıkmasını beklemedim. Ben bilgiye ulaşmak için çaba sarf ettim. Seçtiğim kitapların bu tür ilginç bilgiler içerecek nitelikte olmasına dikkat ettim. Bu tür bilgileri bulabileceğim kaynakları sosyal medyadan daha yoğun takip etmeye başladım. Öte yandan, ilk kitaptaki bilgileri boş zamanlarımda topluyordum, ikinci kitap sürecinde haftanın belli günlerini bilgi toplamak için ayırdım.
◊ Gerçeği efsanelerden, uydurma bilgilerden nasıl ayırt ettiniz?
- Genellikle ilginç bilgiler internet ortamında, noktasından virgülüne kadar aynı şekilde yazılmış olarak farklı farklı sitelerde bulunabiliyor. Yani aslında dijital ortamda kopyala yapıştır yöntemiyle yer alıyor. Bunlardan uzak durmak gerekiyor. Zira bunların çoğu, uydurma demeyeyim de yakıştırma niteliğinde oluyor. Ben daha ziyade ‘gerçek’ konusunda itibarı yüksek mecralar üzerinden ilerlemeye çalışıyorum.
◊ Hangi mecralar mesela?
- Akademik çalışmalar, The Guardian, BBC gibi güvenilir basın kuruluşları, bilimsel boyut içeren araştırma ya da referans kitapları... Mutlaka farklı kaynaklardan teyit etmeye çalışıyorum. Teyit edemezsem ne kadar ilginç olursa olsun kullanmıyorum.
◊ Okura dair gözlemleriniz neler? Sizce meraklı mıyız?
- Bence çok meraklı değiliz. Bilginin hap gibi sunulmasını bekliyoruz. İlk kitaptan gördüğüm kadarıyla lise çağındaki gençler ve emekli olan yetişkinler daha çok ilgi duyuyor bu tip kitaplara. Belki de arada kalan nesiller günlük koşuşturmanın telaşı içinde yeni bilgiye ihtiyaç duymuyordur ya da duysa bile vakti olmuyordur.

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