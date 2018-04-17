İyi bir işi kapmanın sırları

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Kobi
17.04.2018 - 13:33, Son Güncelleme:

İyi bir işi kapmanın sırları

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İyi bir işi kapmanın sırları

Hayalinizdeki işi almak için bu önerilere kulak verin!

İş bulma süreci ve iş görüşmeleri genellikle stresli zamanlardır. Tam istediğiniz gibi bir iş ilanı gördüyseniz bu durumda o işi almak isteyeceksiniz. İşte istediğiniz gibi iyi bir işi kapmanın bazı püf noktaları...

Başvuru yapılan şirket ve pozisyon hakkında önceden bilgi sahibi olunması gerekir.

Herkes iyi bir işe sahip olmak ister. İyi bir işe sahip olmak için görüşmesine gidilen şirket ve vizyonu, ayrıca istenilen pozisyon hakkında önceden yeterli araştırma yapıp en doğru bilgiye sahip olmak gerekir.

Görüşmeye tam zamanında gidilmelidir.

İşi kapmak için püf noktalardan birisi de iş görüşmesine tam zamanında gitmek, hiçbir şekilde geç kalmamaktır. Geç kalmak işin yeterince istenilmediği ve önem verilmediği şeklinde bir algı yaratır. Bu nedenle ilk izlenim oldukça önemlidir.

Mülakat sırasında sorulan soruların amacı iyi kavranmalıdır.

İş görüşmesinde işverenlerin bir kısmı deneyime önem verirken bir kısmı da tavır ve kişiliğe önem verir. İşverenin sorduğu bütün sorular genellikle işi almak isteyen kişinin kişiliği hakkında fikir sahibi olmak, işi ne kadar istediğini anlamak, şirkete ne kazandırabileceğini ve farklı nasıl bir değer katabileceğini anlamak üzerine kuruludur. İşverenin sorularının esas amacını bilerek bu sorulara verilecek cevapların net ve tutarlı olması önemlidir.

Sorulara gerçekçi ve abartısız cevaplar verilmesi gerekir.

Fazla ayrıntılara girmek ya da kısa cümleler kullanmak, kendini aşırı derecede övmek ya da gerçeklik barındırmayan şeyler söylemek olumsuz kabul edilir. İş hakkında sahip olunan deneyimin ve yeteneklerin karşı tarafa düzgün bir şekilde ifade edilmesi avantaj sağlar. Araştırmalar, kendini yeterli ifade etmemenin işi alamamaktaki en önemli etkenlerden biri olduğunu gösteriyor.

İlk imaj oldukça önemlidir.

İşverenler ilk etapta dış görünüşe odaklanırlar. Düzgün; ama abartılı olmayan, iş görüşmesine uygun bir kıyafet tercih edilmesi, saçın derli toplu olması ilk izlenimin olumlu olması için önemli bir adım sayılır.

Karşı tarafla kurulan ilk irtibat görüşmenin devamı için etkilidir.

İş görüşmelerinde ilk saniyeler içerisinde kurulan kelimeler ve tavırlar işi almak için gelen kişiler hakkında işverenin genel bir fikir sahibi olmasında etkili olur. İşverenle konuşmaya başlarken adıyla hitap edilmesi, iyi bir el sıkışma, göz teması kurarak ayrılan vakit için teşekkür edilmesi olumlu izlenim bırakır.

Eski işverenle ilgili olumsuz sözlerden kaçınılmalıdır.

Eski iş ve işveren hakkında olumsuz sözler söylenmesi olumsuz kabul edilir. İşverenler, pozisyon için ne kadar yeterli olursa olsun eski işverenleri hakkında olumsuz sözler söyleyenleri işe almak istemezler.

Maaşla ilgili hemen soru sorulmamalıdır.

Henüz görüşme sırasında, işi aldığınız kesinleşmeden maaşla ilgili konuşmalar yapılması işveren tarafından hoş karşılanmayabilir. Bu konuların her şey kesinleştikten sonraya bırakılması yerinde olur.

Gerektiğinde aynalama yöntemi kullanılmalıdır.

Görüşme sırasında iyi bir iletişim kurulamasa bile mülakatı yapan kişinin davranışlarının taklit edilmesi, kurduğu bazı kelimelerin tekrar edilmesi ile bu durum düzeltilebilir.

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