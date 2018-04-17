İyi bir işi kapmanın sırları

İş bulma süreci ve iş görüşmeleri genellikle stresli zamanlardır. Tam istediğiniz gibi bir iş ilanı gördüyseniz bu durumda o işi almak isteyeceksiniz. İşte istediğiniz gibi iyi bir işi kapmanın bazı püf noktaları...

Başvuru yapılan şirket ve pozisyon hakkında önceden bilgi sahibi olunması gerekir.

Herkes iyi bir işe sahip olmak ister. İyi bir işe sahip olmak için görüşmesine gidilen şirket ve vizyonu, ayrıca istenilen pozisyon hakkında önceden yeterli araştırma yapıp en doğru bilgiye sahip olmak gerekir.

Görüşmeye tam zamanında gidilmelidir.

İşi kapmak için püf noktalardan birisi de iş görüşmesine tam zamanında gitmek, hiçbir şekilde geç kalmamaktır. Geç kalmak işin yeterince istenilmediği ve önem verilmediği şeklinde bir algı yaratır. Bu nedenle ilk izlenim oldukça önemlidir.

Mülakat sırasında sorulan soruların amacı iyi kavranmalıdır.

İş görüşmesinde işverenlerin bir kısmı deneyime önem verirken bir kısmı da tavır ve kişiliğe önem verir. İşverenin sorduğu bütün sorular genellikle işi almak isteyen kişinin kişiliği hakkında fikir sahibi olmak, işi ne kadar istediğini anlamak, şirkete ne kazandırabileceğini ve farklı nasıl bir değer katabileceğini anlamak üzerine kuruludur. İşverenin sorularının esas amacını bilerek bu sorulara verilecek cevapların net ve tutarlı olması önemlidir.

Sorulara gerçekçi ve abartısız cevaplar verilmesi gerekir.

Fazla ayrıntılara girmek ya da kısa cümleler kullanmak, kendini aşırı derecede övmek ya da gerçeklik barındırmayan şeyler söylemek olumsuz kabul edilir. İş hakkında sahip olunan deneyimin ve yeteneklerin karşı tarafa düzgün bir şekilde ifade edilmesi avantaj sağlar. Araştırmalar, kendini yeterli ifade etmemenin işi alamamaktaki en önemli etkenlerden biri olduğunu gösteriyor.

İlk imaj oldukça önemlidir.

İşverenler ilk etapta dış görünüşe odaklanırlar. Düzgün; ama abartılı olmayan, iş görüşmesine uygun bir kıyafet tercih edilmesi, saçın derli toplu olması ilk izlenimin olumlu olması için önemli bir adım sayılır.

Karşı tarafla kurulan ilk irtibat görüşmenin devamı için etkilidir.

İş görüşmelerinde ilk saniyeler içerisinde kurulan kelimeler ve tavırlar işi almak için gelen kişiler hakkında işverenin genel bir fikir sahibi olmasında etkili olur. İşverenle konuşmaya başlarken adıyla hitap edilmesi, iyi bir el sıkışma, göz teması kurarak ayrılan vakit için teşekkür edilmesi olumlu izlenim bırakır.

Eski işverenle ilgili olumsuz sözlerden kaçınılmalıdır.

Eski iş ve işveren hakkında olumsuz sözler söylenmesi olumsuz kabul edilir. İşverenler, pozisyon için ne kadar yeterli olursa olsun eski işverenleri hakkında olumsuz sözler söyleyenleri işe almak istemezler.

Maaşla ilgili hemen soru sorulmamalıdır.

Henüz görüşme sırasında, işi aldığınız kesinleşmeden maaşla ilgili konuşmalar yapılması işveren tarafından hoş karşılanmayabilir. Bu konuların her şey kesinleştikten sonraya bırakılması yerinde olur.

Gerektiğinde aynalama yöntemi kullanılmalıdır.

Görüşme sırasında iyi bir iletişim kurulamasa bile mülakatı yapan kişinin davranışlarının taklit edilmesi, kurduğu bazı kelimelerin tekrar edilmesi ile bu durum düzeltilebilir.