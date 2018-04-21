Genç girişimciler toplantılarda nelere dikkat etmeli?

Günümüzde ticaret hayatına atılmak ve projelerin hayata geçirilmesiyle para kazanmaya başlamak için girişimci bir ruha sahip olmak çok önemli. Psikolojik hazırlık aşamasının tamamlanmasından sonra sıra doğru yatırımlarla projelerin gerçekleşmesine geliyor. Sektöre büyük bir heyecanla atılan ve bir an önce büyük bir iş adamı olmak isteyen genç girişimcilerin önünde uzun bir yol bulunuyor. Bu aşamada her bir ayrıntıya dikkat etmek gerekiyor. İş görüşmeleri ve toplantılar da bu adımlar arasında önemli bir yere sahip.

Kolaylık ve Anlaşılır Olmak

Girişimcilik kültüre son zamanlarda yaygınlaştı. İnternet ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte artık herkes kendi işinin patronu olmak istiyor. Genç bir girişimci iseniz ve yatırımcılar ile toplantıdaysanız, projenizin kolay yanlarını anlaşılır bir dille anlatmanız gerekiyor. Olabildiğince basit, net mesajlar veren ve sade bir sunum ile toplantıyı gerçekleştirmelisiniz. Yatırımcılardan gelecek sorular da aynı şekilde yanıt vermek gerekiyor.

Şeffaflık Çok Önemli

Yatırımcılar ile yapılan toplantılarda ihtiyacınızı açık bir şekilde paylaşmalısınız. Girişimcilere verilen sermayeler her zaman risk barındırdığı için her bir ayrıntıyı belirtmek ve hiçbir şeyi gizlememek son derece önemli.

Görsel Yönü Kuvvetli Sunumlar

Sahip olduğunuz girişim projesini toplantıda sunarken, görselliği verimli bir şekilde kullanmaya dikkat edin. Toplantılarda kısa bir demo videosu paylaşmak, klasik power point sunumlarına iyi bir alternatif olacaktır. Müşteri profillerinizi, mali tablonuzu, geleceğe yönelik beklentilerinizi başarılı bir görsel sunumla ifade edebilirsiniz.

Odaklanın

Genç girişimcilerin tecrübesiz olması, yatırımcılarla yapılan toplantıların başarısız geçmesine neden olabiliyor. Böyle bir durumla karşılaşmamak için, toplantı esnasında bütün dikkatinizi işinize vermelisiniz. Sunumunuza önceden hazırlanmalı, jest ve mimiklerinizi doğru ve yerinde kullanmalısınız. Bu toplantılarda telefonlarınızı da kapalı tutabilirsiniz.

Kendinize Güvenin

Yatırımı alabilmek için olduğunuz kişiden farklı biriymiş gibi davranmayın. Kendinize güvenerek, projenizin bütün yönlerini toplantıda değerlendirin.

Nicel Veriler Paylaşın

Girişimcilik aynı zamanda belirli bir ekonomi ve piyasa bilgisi de gerektirmektedir. Toplantılarda, pazarın ihtiyaçlarını sayısal verilerle ortaya koyabilir, sunumuzu rakamlarla zenginleştirebilirsiniz. Böylece toplantıyı daha bilimsel bir zeminde yürütebilirsiniz. Projenizi, kullanıcı deneyimleri ve hedef kitle analizi ile ifade etmeye çalışın.