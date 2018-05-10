Finansal teknolojiler hayatımızda neleri değiştiriyor?
Teknoloji hayatımızın önemli bir bölümünü kolaylaştırmaya devam ediyor. Bunların başında da finansal teknolojiler geliyor.
Teknolojinin hızlı gelişimi ve mobil internet kullanımının hızla artması finans sektörünü de oldukça hızlı bir şekilde etkiledi. İnsanların finansal hizmetlere olan ulaşımını daha hızlı ve kolay bir hale getiren finansal teknolojiler, geleneksel bankacılık sistemi yerine daha tercih edilebilir olup bankalar ile müşteri arasındaki ilişkilere yeni bir düzen getirdi. Financial Technology'nin kısaltılması olan 'FinTech' olarak bilinen bu teknolojiler hayatımızda neleri değiştirdi?
Finansal Teknolojiler Hayatımızı Nasıl Etkiledi?
Finansal teknoloji hizmetlerinin hızlı ve kolay olması, daha çok müşteri tabanlı olması, şeffaflığı, teknolojik altyapısı nedeniyle FinTech'in insan hayatına olan en önemli etkisi zamandan tasarruf sağlıyor olması. Finansal teknolojiler mobil ödeme işlemleri, para transferleri, kredi işlemleri ve fonlamalar gibi alanlarda hizmet vererek kişilerin istedikleri her yerde mobil uygulamalar ve bankaların internet şubeleri aracılığı ile gerekli duydukları işlemleri yapabilmelerine olanak sağladı.
Müşterilere pratik çözümler sunan finansal teknolojiler sayesinde kişiler, sorunlarını herhangi bir yetkili ile temasa geçmeden ve zaman kaybetmeden daha hızlı bir şekilde halledebildi. Ödeme işlemleri için bankalara duyulan ihtiyaç azaldı. Finansal teknolojilerin sunduğu çözümler ile finansal hizmet süreçleri ve maliyetleri daha kolay bir şekilde takip etmek mümkün oldu.
Yatırımcılar için geleneksel yöntemlerle daha fazla zaman kaybına neden olan kredi alımını daha çabuk ve kolay bir hale getirerek yatırımların daha hızlı bir şekilde hayata geçirilmesine imkan sağladı. Ülkeler arası para transferlerinin daha az maliyetle yapılması ve döviz kuru hesaplama sıkıntısından kurtulmaya neden olması hayatımıza getirdiği değişikliklerden sayılabilir.
Böylece hem kişiler hem de işletmeler için çözümler üreten ve kolaylıklar sağlayan FinTech, rekabetin artmasına ve dolayısı ile geleneksel yöntem uygulayan işletmelerin kendilerini geliştirmelerine neden oldu. Müşterilere daha iyi deneyim sunan işletme sayısı arttı. Bu durumun farkında olan bankalar, finansal teknoloji hizmeti veren şirketleri kendi bünyelerine katma yolunda ilerlemeye devam ediyor.
Herhangi bir yetkili ile temasa geçmeden yapılan para transferleri, hisse senedi alım satımı gibi işlemleri kolaylaştıran finansal teknolojilerin daha da gelişmesi halinde farklı istihdam alanlarının ortaya çıkmasına neden olarak ilerleyen zamanlarda yazılım mühendislerine, front-end ve back-end geliştiricilerine duyulan ihtiyaç artıyor olacak.
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