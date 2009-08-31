Kartal gol gol gol

SaldÄ±rdÄ±... Vurdu...Â KoÅŸtu... CoÅŸtu... BastÄ±... Son saniyeye kadar gol aradÄ±...
Fatih Kaya yazÄ±yor
Yok. OlmadÄ±... Hani bazÄ± maÃ§lar vardÄ±r... "Top istemedi" denir... Aynen Ã¶yle oldu... Top istemedi... Tabii ki, bu bir bahane olamaz... AsÄ±l sorun ofanstaydÄ±... Ä°ÅŸte bu yÃ¼zden kontrolsÃ¼z gÃ¼Ã§ gibiydi... Topu kontrol edip, skor Ã¼retecek oyuncusu yoktu... Sakat oyuncularÄ±n Ã§okluÄŸu nedeniyle hÃ¼cum hattÄ±ndaki kararsÄ±zlÄ±k Ã¼retkenliÄŸi azalttÄ±... Eksiklikler, zaten uyum sÃ¼recinde olan BeÅŸiktaÅŸ'Ä± Ã§ok zorladÄ±... BÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de Tabata ve sakatlarÄ±n takÄ±ma eklenmesiyle bu durum ortadan kalkacak... Kartal'da ki tek olumsuzluk bu... SÃ¶ylentilerin aksine ne kazanma arzusunda bir sÄ±kÄ±ntÄ± var, ne de oyuncular arasÄ±nda maddi bir sorun... Ä°Ã§ dÃ¼nyaya saldÄ±rmak yerine tribÃ¼ne baksalar Yusuf, Bobo, Tabata, Ä°brahim Toraman gÃ¶recekler... Ancak iÅŸlerine gelmiyor... Ã‡ok normal... GerÃ§i baksalar dolu tribÃ¼nleri boÅŸ gÃ¶rÃ¼yorlar... Niyetleri oradan belli! Cuma iÅŸ gÃ¼nÃ¼, Ramazan, 32 Bin kiÅŸilik stadyum... 25 Bin'den fazla taraftar... Yineden tatmin olmamÄ±ÅŸlar... BoÅŸ gÃ¶rÃ¼yorlar... Hafta sonu oynanan maÃ§larÄ± da izledik... Dolu tribÃ¼nlere karÅŸÄ±! Neyse uzatmÄ±yorum... Devam edelim... Fakat bu sefer BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n artÄ±larÄ±na bakalÄ±m... Her geÃ§en hafta sertleÅŸen bir savunma... BeÅŸiktaÅŸ rakibine sadece tek bir pozisyon verdi... Daha sonra maÃ§Ä±n sonlarÄ±na doÄŸru gol atmak iÃ§in fazla adamla hÃ¼cum ederken eksik yakalandÄ±... Bu da gayet doÄŸal... Savunmadan geliÅŸi gÃ¼zel toplar yerine ayaÄŸa pas yaparak Ã§Ä±kÄ±lmasÄ± bÃ¼yÃ¼k bir geliÅŸme... Orta alanda Ernst ve Fink'in pas trafiÄŸini hÃ¼cuma zaman geÃ§irmeden aktarmasÄ± da bir an evvel sonuca gitme isteÄŸinden kaynaklanÄ±yor... GiriÅŸ ve geliÅŸmede hiÃ§ bir sÄ±kÄ±ntÄ± yok... Sadece sonuÃ§ta sÄ±kÄ±ntÄ± var... Futbolda kazanmak iÃ§in gol atmak lazÄ±m... 4 maÃ§ta atÄ±lan 3 gol baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±ÄŸÄ±... Yenilen 1 golde baÅŸarÄ±yÄ± simgeliyor... Milli maÃ§lar iÃ§in verilen 15 gÃ¼nlÃ¼k ara BeÅŸiktaÅŸ'a ilaÃ§ gibi gelecektir... Siyah-beyazlÄ± taraftarlarÄ±n geleceÄŸe umutsuzlukla bakmasÄ±nÄ± gerektirecek bir tablo sÃ¶z konusu deÄŸil... Taraftarda zaten bunun bilincinde... Zira 90 dakika sonunda takÄ±mÄ±nÄ± ayakta alkÄ±ÅŸlayarak desteÄŸini aÃ§Ä±kÃ§a gÃ¶sterdi...
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Ahmet Ã‡akar SayÄ±n Ã‡akar ÅŸimdi de BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n Gaziantep'ten aldÄ±ÄŸÄ± 2 oyuncu iÃ§in verdiÄŸi 13.5 Milyon Euro'nun peÅŸine dÃ¼ÅŸtÃ¼... Ahmet Ã‡akar, BeÅŸiktaÅŸ kongre Ã¼yesi misin? Sana bu hesabÄ± sorma hakkÄ±nÄ± kim veriyor? Sen FenerbahÃ§e'nin Mehmet Topuz'a verdiÄŸi 9 Milyon Euro bonservis bedelini sorguluyor musun? Ankaraspor'dan sakat alÄ±nan Ã–zer iÃ§in verilen 4.5 Milyon Euro'nun hesabÄ±nÄ± sorabiliyor musun? KÄ±sacasÄ±, FenerbahÃ§e'yi eleÅŸtirmeye cesaret edemiyor musun? BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n hakkÄ±nÄ± savunmak sana mÄ± kaldÄ±? Ki bu savunmayÄ± yapacak en son kiÅŸi sensin... HakkÄ±nda hukukunda sana kalsÄ±n... VerdiÄŸi kararlar ile her maÃ§a damgasÄ±nÄ± vuran hakemleri gÃ¶rÃ¼yoruz... Madem futbolu bu kadar Ã§ok seviyorsun MHK'de gÃ¶rev al... HakemliÄŸin toparlanmasÄ± iÃ§in bir el uzat... DÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼m de! Yok, yok kalsÄ±n... HakemliÄŸini de biliyoruz! UnutamÄ±yoruz! BeÅŸiktaÅŸ tribÃ¼nleri namÄ±na yazÄ±lan bestelerle inliyor...
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Galatasaray - BeÅŸiktaÅŸ Milli maÃ§lar sonrasÄ±na denk gelen derbi BeÅŸiktaÅŸ adÄ±na Ã§ok kritik bir sÃ¼reÃ§te oynanacak... BeÅŸiktaÅŸ en iyi ihtimalle Cumartesi gÃ¼nÃ¼ derbi maÃ§Ä± oynayacak... SalÄ± gÃ¼nÃ¼ de Manchester United ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek... 4 gÃ¼nde 2 tane Ã¼st dÃ¼zey karÅŸÄ±laÅŸma... Ä°yi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lmesi gereken bir durum sÃ¶z konusu... BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n baÅŸarÄ±sÄ±, TÃ¼rk futbolunu ilgilendirir... Normal ÅŸartlarda bende oynanmasÄ±nÄ± isterdim... Fakat hava koÅŸullarÄ±nÄ±n futbolcularÄ± yeteri kadar zorlamasÄ± anormal bir ÅŸart oluÅŸturuyor... YÃ¼ksek miktarda su kaybeden vÃ¼cudun iki gÃ¼nde kendisini toparlamasÄ±, antrenman temposu ve yeniden Ã¼st dÃ¼zey bir maÃ§ Ã§ok aÄŸÄ±r olur... Ertelenirse daha saÄŸlÄ±klÄ± bir karar olacaÄŸÄ± kanÄ±sÄ±ndayÄ±m... Ã‡Ã¼nkÃ¼ belirttiÄŸim gibi mÃ¼cadele gÃ¼cÃ¼ hava koÅŸullarÄ±ndan dolayÄ± etkilenebilir, bu da maÃ§ temposundan deÄŸil hava koÅŸullarÄ±ndan...
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Bir hatÄ±ra Ä°rfan Ãœnverâ€™in anlatÄ±mÄ±ylaâ€¦ HiÃ§ unutmam; bir BeÅŸiktaÅŸ-Galatasaray maÃ§Ä±nda, Galatasaray iki gol atÄ±p, 2-0 Ã¶ne geÃ§miÅŸken, Galatasarayâ€™lÄ± Kadri ve diÄŸerleri BeÅŸiktaÅŸ'la alay etmeye kalkmÄ±ÅŸlar; ama ÅŸahlanan BeÅŸiktaÅŸ, durumu kÄ±sa sÃ¼rede 2-2'ye getirmiÅŸti. Ä°kinci devre baÅŸÄ±nda yine Galatasaray iki gol attÄ± ve 4-2 galip duruma geldi. Kadri AytaÃ§, topu ayaÄŸÄ±na alÄ±yor, BeÅŸiktaÅŸâ€™la alay etmeye kalkÄ±yordu! MaÃ§Ä±n bitimine 13 Dk. vardÄ± ve BeÅŸiktaÅŸ 4-2 maÄŸluptu. Baba Recep'in 35 metreden attÄ±ÄŸÄ± serbest vuruÅŸla Turgay'Ä± avlamasÄ±; ardÄ±ndan Nazmi Bilge'nin golÃ¼ gelmiÅŸ ve durum 4-4 olmuÅŸtu. MaÃ§ bitiyordu; Galatasaray saldÄ±rÄ±yor; BeÅŸiktaÅŸ defansa Ã¶nem veriyordu. MaÃ§Ä±n son saniyelerinde stadÄ±n her yanÄ±ndÄ±n duyulan bir ses... Kaptan Recep'in sesi..."Ercaaaaan!" Ã§ok uzun bir pas, Ankara'nÄ±n eski 100 metre ÅŸampiyonu santrfor Ercan, o topu kapmak iÃ§in depara kalkÄ±yor; Turgay Åžeren kalesini terkedip topa doÄŸru koÅŸuyor; Ercan'la Turgay bir noktada Ã§arpÄ±ÅŸÄ±yorlar ve ikisi de yere kapaklanÄ±rken top, Galatasaray filelerini buluyor! Ve maÃ§ BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n 5-4 galibiyetiyle bitiyor...
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Emsal karar Cuma gÃ¼nÃ¼ sahaya giren taraftar iÃ§in sÃ¶ylenecek bir kelime bulamÄ±yorum... YapÄ±lan BeÅŸiktaÅŸ'a ihanettir! Ã–ncesi var tabii ki bu olayÄ±n... FenerbahÃ§e - Sivasspor maÃ§Ä±nda sahaya giren taraftar iÃ§in verilen emsal kararÄ±n ne kadar yanlÄ±ÅŸ olduÄŸunu gÃ¶rdÃ¼k... EÄŸer siz yaptÄ±rÄ±mÄ± komik rakamlarla yaparsanÄ±z bakÄ±n neler oluyor... SaraÃ§oÄŸlu'nda, DiyarbakÄ±r'da, Ä°nÃ¶nÃ¼'de 3 haftadadÄ±r sahaya giren girene, Ã¶nÃ¼ kesilemiyor... Kesilemezde, siz 2 hafta Ã¶nce cesaret ederek ciddi ceza verseydiniz, dÃ¼n veya bugÃ¼n sahaya girmeye kimse cesaret edemezdi... Buyurun, Ã¶nÃ¼nÃ¼ nasÄ±l kesecekseniz kesin, Ã§Ã¶zÃ¼m Ã¼retin de gÃ¶relim...