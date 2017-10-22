Kanatlı son yolculuğuna uğurlandı

Eskişehir'de tedavi altında tutulduğu hastanede 18 Ekim Çarşamba günü hayatını kaybeden Eti Şirketleri Onursal Başkanı ve Eti Makine Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Kanatlı için cenaze töreni düzenlendi. Kanatlının cenazesi kendi yaptırdığı ve eşi Gülay Kanatlı'nın da cenazesinin kaldırıldığı Gümülcine Camii'nde getirildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Kanatlı ailesi burada gelen yakınlarının taziyelerini kabul etti. Ardından Firuz Kanatlı'nın cenazesi öğlen namazına müteakip İl Müftüsü Bekir Gerek'in kıldırdığı cenaze namazının ardından, omuzlarda tekbirler getirilerek Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Caddesi'nde bulunan evinin önüne getirildi. Cenazesinin getirildiği sırada torunu dedesinin fotoğrafıyla en önde yürüdü. Burada toplanan binlerce yakınından helallik alındıktan sonra Kanatlı'nın cenazesi Asri Mezarlık'ta gözyaşları arasında toprağa verildi.

ÜLKER DE KATILDI

Cenaze törenine, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker'in yanı sıra çok sayıda siyasetçi, sivil toplum örgüt üyeleri, iş adamları, sanayiciler ve çalışanları katıldı.