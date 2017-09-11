Kamuya 30 bin personel alınacak

Kamu 30 bin personel alacak. Kamu kurumlarına sene başında 50 bin kişilik geçici personel alımı hakkı tanınırken, Temmuz ayı itibariyle bunun 20 bini kullanıldı. Sene sonuna kadar da çeşitli kamu kurumlarına 30 bin geçici personel daha alınacak.

En çok geçici personel hakkı tanınan Bakanlık ise 13 bin 500 kişiyle Milli Eğitim Bakanlığı. Bakanlık, bugüne kadar da 5 bin 579 kişi aldı, 7 bin 921 kişi daha alacak. Böylece, kamuda, Milli Eğitim Bakanlığı en çok geçici personel alım hakkına sahip olurken, gelecek dönemde de en çok istihdamı yaratacak Bakanlık olacak. Kamuda en fazla geçici personel alımı yapan ikinci Bakanlık ise, İçişleri Bakanlığı. 4 bin 500 kişilik alım hakkı bulunan Bakanlık, bugüne kadar 2 bin 248 kişi istihdam etti, sene sonuna kadar da 2 bin 252 kişi daha istihdam edecek.

ADALET BAKANLIĞI’NA 2.346 KİŞİ ALINACAK

Adalet Bakanlığı, 4 bin kişilik personel alım hakkının 1.654’ünü bugüne kadar kullandı, sene sonuna kadar da 2 bin 346 kişi daha istihdam edecek. Tarım Bakanlığı ise Temmuz ayına kadar 1.496 kişi istihdam etti, sene sonuna kadar da 2.504 kişi istihdam edecek. 3 bin 500 kişilik geçici personel alımı yapacak olan kamu üniversiteleri ise bugüne kadar bin 92 kişiyi istihdam etti ve önümüzdeki dönemde 2 bin 408 kişi daha alacak. Yine kamuda 3 bin kişi en çok personel istihdam hakkı tanınan Kamu Hastaneleri Kurumu ise gelecek aylarda bin kişilik daha istihdam yaratacak.

KAZI YAPACAK İŞÇİ ARANIYOR

Kamuya eleman alımı ise başladı. Belediyelerden Kültür ve Turizm Bakanlığına, TSE’den Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na kadar birçok kamu kurumu, Eylül ve Ekim aylarında işçiden, uzmana kadar her alanda eleman aramak için ilana çıktı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Türkiye’nin çeşitli illerinde yapılacak arkeolojik kazılarda kazı yapacak başta 300’e yakın işçi ararken, kazılarda çalışacak arkeolog ve uzman da alacak.







HANGİ KURUM, KAÇ KİŞİ ALACAK

İçişleri Bakanlığı ise sözleşmeli 14 bilişim personeli alımı için ilana çıkan kurumlardan. Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ise uzman yardımcısı, avukat, memur olmak üzere 40 personel alımı yapacak. Orman ve Su işleri Bakanlığı ise Avrupa Birliği Uzmanı alacak. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı 14 personel daha alacak. İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü de kamuda personel alımı yapacak kurumlardan biri. Kamu Denetçiliği Kurumu 5 eleman alımı yapacak. Dışişleri Bakanlığı Dublin, Montreal, Marsilya, Nürnberg büyükelçilikler için personel alımı için ilana çıktı.