Kadınlarla yönetemedik

KADINLAR, çalışma yaşamında oldukça az yer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) dün açıkladığı verilere göre kadınların iş gücüne katılma oranı yüzde 33.8, istihdam oranı ise yüzde 29.3. Bu iş arayan ve işi olan 3 kadından sadece 1’inin işi olduğunu ortaya koyuyor. Kasım 2017’de genel işsizlik oranı yüzde 10.3 iken kadınlarda yüzde 13.4. İşgücü dışında olan iş aramayan, bulamayan, ‘ev hanımı’ olan 28 milyon 433 bin kişinin 20 milyon 112 bin kişisi de kadın. Yani işsizlik oranı aslında kadınlar işgücünde olmadığı için bu seviyelerde, iş aramaya başladıklarında çok daha yüksek olacak. TÜİK verilerine göre 1 milyon 414 bin yönetici bulunuyor Türkiye’de ve bunların kaçı mı kadın? Sadece 195 bini. TÜİK’in bu geniş kapsamlı ama sıkıntıyı ortaya koyan verisine bir destek de her yıl Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu’ndan geliyor. 2012 yılından beri Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerdeki kadın yöneticilerin ve yönetim kurulu üyelerinin istatistiğini tutuyorlar. Rapora göre 2017’de Borsa İstanbul şirketlerinin yönetim kurullarına 386 kadın üye seçildi. Toplam yönetim kurulu ve yönetici sayısı ise 2 bin 773. Kadınların oranının yüzde 13.9 olduğu ortaya çıkıyor. Bu oran 2016’da yüzde 14.2 idi.

YÜZDE 41’İNDE TAMAMI ERKEK





Bir gerçek daha var ki kontrol hissesi sahibi ailelerin kadın üyeleri. Bu miras yoluyla yönetim kurulu üyeliği anlamına geliyor. Kontrol hissesi sahibi ailelerle ilişkili olmayan kadın sayısı ise sadece 201. Yani cam tavanı delebilen yani yönetim kuruluna aile ve diğer tüm yakınlıklardan bağımsız olarak girebilen kadın oranı yüzde 7. Rapora göre borsadaki 404 şirketin 168’inin yönetim kurullarında hiç kadın üye yok. 2012-2016 yılları arasında yönetim kurullarında en az bir kadın üyesi olan şirketlerin oranındaki artış 2017 yılında devam etmedi ve 2016 yılında yüzde 41 olan tamamı erkek yönetim kuruluna sahip olan şirket oranı aynı kaldı.

Kadın ve erkek direktörler yani tepe yöneticiler arasında da fark var. Aile yine burada işin içine giriyor. Rapora göre kadın direktörlerin yüzde 48’i aileden, erkeklerde ise bu oran yüzde 26. Profesyonel erkek yöneticiler daha şanslı. Yönetim kurulu üyesi olan 386 kadın üyeden sadece 70’i yani yüzde 19) icracı üye.

2017 yılında sadece 26’sı kontrol hissesi sahibi aile üyesi olmak üzere 28 şirketin yönetim kurulu başkanı kadındı. Bu rakam tüm şirketlerin yüzde 6’sına eşit. Yönetim kurulu başkanı olan 142 erkek profesyonel üyeye kıyasla yönetim kurulu başkanı olabilmiş profesyonel kadın direktör sayısı sadece 6.

2017 YILINDA KADIN ORANINDA DÜŞÜŞ VAR

SABANCI Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu dün raporu açıkladığı toplantıda 2017 Kadınlarla Güçlendirilmiş Yönetim Kurulu Ödül Töreni’ni de gerçekleştirdi. Kadınlarla Güçlendirilmiş Yönetim Kurulu Ödülü’nü TAT Gıda ve Yönetim Kurulları Kadınlarla Güçlendirilmiş İş Grubu Ödülü’nü ise Akkök Grubu aldı. Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu Direktörü Melsa Ararat 2012’den beri artış gösteren yönetim kurullarında kadın oranında 2017’de düşüş olduğunu belirterek “Çalışma hayatının toplumun kadınlara biçtiği rolle uyumlu olması, diğer yandan toplumun kadına biçtiği rolün değişmesi için çaba göstermek gerek” dedi.

1 YILDA 1 MİLYON 448 BİN YENİ İSTİHDAM

TÜİK verilerine göre işsizlik oranı Kasım 2017’de 2016’nın kasım dönemine göre 1.8 puan azalarak yüzde 10.3’e düşerken 1 yılda 1 milyon 448 bin yeni istihdam sağlandı. Tarım dışı işsizlik oranı 2.1 puanlık azalış ile yüzde 12.2 olarak tahmin edilirken; 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı 3.3 puanlık azalış ile yüzde 19.3 oldu. İşsiz sayısı da 2017 Kasım döneminde önceki yılın aynı dönemine göre 440 bin kişi azalarak 3.28 milyon kişi oldu. İşgücü 2017 Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık 1 milyon kişi artarak 31.79 milyon kişi, işgücüne katılma oranı ise 0.7 puan artarak yüzde 52.8 olarak gerçekleşti.