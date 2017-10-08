Kadın esnaf ve sanatkar sayısı 14 bin arttı

Palandöken, yazılı açıklamasında, eylül itibarıyla Türkiye genelinde esnaf ve sanatkar sayısının 1 milyon 694 bin 975, iş yeri sayısının ise 1 milyon

823 bin 678 olduğunu hatırlattı.

Bu yıl eylülde sicile kayıtlı esnaf ve sanatkar sayısı bakımından ilk sırayı sırayı 190 bin 727 ile İstanbul'un aldığının altını çizen Palandöken, esnaf ve sanatkar siciline en fazla tescili yapılan meslek kolunda ise ilk sırayı bin 452 ile büfeler, bakkallar ve marketlerde yapılan ticaretin aldığı bilgisini verdi.

Palandöken, Türkiye'de kadın esnaf ve sanatkarlar sayısında da artış olduğunu vurgulayarak, "Kadın esnaf sayısında geçtiğimiz ağustostan bu yana bin 663 artış olurken, geçen yıl eylülden bu yana 14 bin 437 artış gerçekleşti. Eylül sonu itibarıyla mevcut 262 bin 768 kadın esnaf ve sanatkarın tüm esnaf sayısına oranı 15,5 oldu geçen yılın aynı ayında bu oran 14,92'ydi. Kadın esnaf ve sanatkar sayımızın her geçen gün artacağı inancındayız." değerlendirmesinde bulundu.



