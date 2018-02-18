Kadın esnaf sayısında artış

Kadın esnaf ve sanatkarlar sayısının illere göre dağılımı hakkında bilgi veren TESK Başkanı Palandöken, “Kadın esnaf ve sanatkarlarımızın tüm esnaf ve sanatkarlar içindeki oranı yüzde 15,72 olarak kaydedildi. Geçen yılın aynı döneminde 254 bin 862 olan kadın esnaf ve sanatkar sayısı, 10 bin 383 artışla 265 bin 245 oldu. Nüfus oranına göre kadın esnaf ve sanatkarın en fazla yer aldığı il Çanakkale olarak belirlendi. Çanakkale’de 4 bin 379 kadın esnaf ve sanatkar faaliyet gösteriyor. Çanakkale’den sonra nüfusa göre en fazla kadın esnafın yer aldığı il ise 7 bin 304’le Muğla oldu. Uşak, 2 bin 732 kadın esnaf ve sanatkarla üçüncü sırayı alırken, Burdur bin 959 kadın esnafla dördüncü, Balıkesir 8 bin 652 kadın esnafla beşinci sırayı aldı. Nüfusa göre kadın esnaf ve sanatkarın en az olduğu iller ise sırasıyla, Şırnak, Siirt, Batman, Ağrı ve Diyarbakır oldu” diye konuştu.

“KADINLARIN EN ÇOK TERCİH ETTİĞİ MESLEK BAKKALLIK”

Erkek esnaf ve sanatkarlarda olduğu gibi kadın esnafların da en çok bakkallık mesleğini tercih ettiğini belirten Palandöken, “Kadın esnaf ve sanatkarımızın en fazla iş yeri açtığı meslek kolu, büfelerde, bakkallarda ve marketlerde yapılan ticaret oldu. İkinci sırada lokantacılık, yemek ve içecek sunumu faaliyetleri, üçüncü sırada kadın kuaförlüğü, dördüncü sırada tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla yapılan ticaret ve beşinci sırada da giyim eşyası imalatı ve ticareti yer aldı. Kadınlarımızın elinin değdiği her yer çiçek açıyor. O yüzden kadınlarımızın tüm meslek dallarında faaliyet göstermesi için onlara daha fazla destek verilmesi gerekir. Kadınlara verilen destekler arttıkça kadın esnaf ve sanatkar sayımız da artmaya devam edecektir” şeklinde konuştu.