Kaçakçılıkta Lady Gaga modeli

Haberin ayrıntıları şöyle:

CİHAZLARIMIZ POLİSTEN MODERN

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, başta uyuşturucu olmak üzere kaçakçılığı önlemek için yeni yöntemler geliştirdiklerini, kaçakçıların da değişik yollara başvurduklarını ve bunları da dikkate aldıklarını anlattı. “Yöntemleri değiştirdik. Şu anda emniyetten daha modern cihazlar kullanıyoruz. Dedektör köpeklerin sayısını ve eğitimini arttırdık. Komşu ülkelerle, veri değişimine geçtik. X-ray’a giren araçların verilerine paylaşıyoruz. Fark ortaya çıkartılıyor” diyen Tüfenkci, ortaya çıkartılan ilginç yöntemler hakkında şu bilgileri verdi;



FETÖ’CÜLERDEN VALİZDE ÇOCUK

“Mesela adam vücuduna et sararak kaçakçılık yapıyor. Bunları ortaya çıkardık. Biliyorsunuz Gürcistan’a kimlikle gidilebiliyor. Et orada 5 lira bizde 40 lira. 20 kilo getirse, üç sefer yapsa, 60 kilo eder. Bunlar yalnız da çalışmıyor. Zayıf birini seçseniz, farkemezsiniz bile. X-ray cihazlarında ortaya çıkmıyor. Ama bizim arkadaşlarımız bu yöntemi ortaya çıkardı ve önledi. Öyle yöntemlerle karşılaşıyorsunuz ki, mesela FETÖ’cüler valizlerle çocuk kaçırmaya çalıştılar. Otobüslerin üst bagajında göçmen kaçakçılığına tanık olduk. Motorun çeşitli bölmelerinde uyuşturucu kaçakçılığı. Pamuk balyaları içinde uyuşturucu çıkıyor.

Uyuşturucu kaçakçılığı konusunda gümrükler olarak bu yıl zirve yaptık. Yakalama oranları çok yükseldi. İçişleri Bakanlığı ile koordineli yapıyoruz. 22.5 tona yakın uyuşturucu yakaladık. Yöntemleri değiştirdik. Modern yeni cihazlar getirdik. Şu anda emniyetten daha modern cihazlar kullanıyoruz. Memurların eğitimlerini üç ayda bir yapıyoruz. Kaçakçılıktaki arkadaşlar çok tecrübeli hale geldi.



BULGARİSTAN’LA X-RAY PAYLAŞIMI

Komşu ülkelerle veri değişimlerini arttırdık. En son Bulgaristan’a gittiğimizde orada imzaladık anlaşmayı. Buradan X-ray’dan geçen araçlar Bulgaristan’da, Bulgaristan’ta X-ray’den geçen araçların verileri Türkiye’de görülebiliyor. Veri değişimleri otomatik olarak yapılıyor. Oraya girdiğinizde içinde ne olduğunu görüyoruz. Farklı bir şey yüklenip yüklenmediğini kontrol etme şansınız oluyor. Bunu Gürcistan’la da yapıyoruz. Diğer komşu ülkelerle de görüşmeler sürüyor. Bu hem beklemeyi azaltıyor hem de analizlerin daha sağlıklı olmasını sağlıyor.”



KARGOYLA UYUŞTURUCU EMDİRİLMİŞ ELBİSE GELİYOR

UYUŞTURUCU konusunda mesela yeni bir yöntem var. ‘Kargo ile elbise gönderiyorum’ diyor. Elbiseye uyuşturucu emdirmiş. Dedektör köpekler ile tespit ediliyor. Suya basıyorsunuz uyuşturucu ayrıştırılıyor. Bunu tekrar kurutup, uyuşturucu olarak kullanıyor. Bunu hem dedektör köpekler, hem de 2016 yılı sonunda aldığımız cihazlar ve tahlillerle ortaya çıkarıyoruz. Bu nedenle kargoları özel olarak inceliyoruz. Meclis’te görüşülen torba tasarıya e-ticaretle ilgili maddeler koyduk. İsteyen istediği şekilde yapamayacak. Biz bunu izlemekte zorlanıyoruz. E-ticaret sitelerine bildirim zorunluluğu getirdik. Bildirim yapmayanlara ceza uygulanacak.