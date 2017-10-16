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Kaçakçılık ‘zirve’ yaptı

Hürriyet Haber
16.10.2017 - 21:51 | Son Güncelleme:

DÜNYADA devletlerin tüm çabalarına rağmen yıllık 650 milyar dolar büyüklüğe ulaşan kaçak ticaret pazarı, özel sektörün de önemli mücadele alanlarından birine dönüştü.

Philip Morris International, 2016 yılında “PMI Impact” adını verdiği bir girişimle, kaçakçılığı azaltmak için dünya çapında bir proje başlattı. PMI Impact fonlama çalışmasının ikinci turu için İngiltere’de The Financial Times işbirliğiyle düzenlenen ‘Yasadışı Ticaretle Mücadele Zirvesi’nde ikinci tur projelerinin özellikle Doğu Avrupa, Ortadoğu, Kuzey Afrika, Güney Amerika, Orta Amerika, Güney ve Güneydoğu Asya’da başarılı olması isteniliyor. Türkiye de coğrafi açıdan söz konusu projenin kapsamına giriyor. Projelere 100 bin dolardan 1.5 milyon dolara kadar fon sağlanacak. Türkiye’de yatırım yapan şirketlerin oluşturduğu Marka Koruma Grubu’nun “21. Yüzyılın Sorunu Kaçak, Taklit ve Sahte Ürünler” isimli raporuna göre Türkiye’de kaçak, taklit ve sahte ürün piyasasının büyüklüğü yaklaşık 17.2 milyar dolar. Devletin kaçak ticaret nedeniyle uğradığı yıllık vergi kaybı yaklaşık 7.2 milyar dolar.

Etiketler: kaçakçılık , gazetehaberleri
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