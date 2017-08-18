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İzmir'in doğalgaz dağıtımı Kolin'e geçiyor

Hurriyet.com.tr/EKONOMİ
18 Ağustos 2017 - 13:16Son Güncelleme : 18 Ağustos 2017 - 13:17

İzmir genelinde doğalgaz dağıtımı yapan İzmir Doğalgaz Dağıtım Ticaret ve Taahhüt A.Ş.'de ortaklık yapısı değişiyor. Şirkette yüzde Türkekerler'e ait yüzde 34'lük hisse Kolin İnşaat'a geçiyor. Şirketin yüzde 10 hissesi ise, yasa gereği İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait.

İzmir'in doğalgazını dağıtan İzmir Doğalgaz ile ilgilgi hisse devri için Rekabet Kurumu'na başvuruldu. Buna göre İzmir Doğalgaz A.Ş.'de Türkerler İnşaat Turizm Madencilik Üretim ve Ticaret A.Ş. ye ait yüzde 33,99 hisse ile Kazım Türker'e ait yüzde 0,01 hisse, Kolin Enerji Yatırımları A.Ş.'ye geçiyor. Kurumun da onay vermesi ile birlikte hisse devir işlemi tamamlanmış olacak. Hisse devrinin tamamlanması ile birlikte şirketin tek kontrolü Kolin Enerji'ye geçmiş olacak.

 İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ise şirketteki yüzde 10 payına ilişkin ise bir değişiklik söz konusu değil. 

Etiketler: İzmir Doğalgaz , Kazım Türker , Kolin Enerji
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