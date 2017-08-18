İzmir'in doğalgaz dağıtımı Kolin'e geçiyor

İzmir'in doğalgazını dağıtan İzmir Doğalgaz ile ilgilgi hisse devri için Rekabet Kurumu'na başvuruldu. Buna göre İzmir Doğalgaz A.Ş.'de Türkerler İnşaat Turizm Madencilik Üretim ve Ticaret A.Ş. ye ait yüzde 33,99 hisse ile Kazım Türker'e ait yüzde 0,01 hisse, Kolin Enerji Yatırımları A.Ş.'ye geçiyor. Kurumun da onay vermesi ile birlikte hisse devir işlemi tamamlanmış olacak. Hisse devrinin tamamlanması ile birlikte şirketin tek kontrolü Kolin Enerji'ye geçmiş olacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ise şirketteki yüzde 10 payına ilişkin ise bir değişiklik söz konusu değil.