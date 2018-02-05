İzmir, 2017 yılında satılık ev fiyatlarının en çok arttığı illerden biri oldu. İlde fiyatlar yüzde 16 oranında artış gösterdi ve metrekare bazında ortalama fiyat 2.828 TL oldu. Peki İzmir’de ucuz satılık evler nerede bulunur?
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