“İzlenmesi gereken 40 kadın” arasında

Eczacıbaşı Holding Sağlık Grubu Başkanı Elif Çelik, her yıl dünyanın dört bir yanından, parçası oldukları kuruluş ya da iş alanlarının da ötesinde hissedilen bir ivme ile fark yaratan ve başarılarıyla dikkat çeken isimlerin belirlendiği “40 Women to watch over 40” - “Takip edilmesi gereken 40 yaş üzerindeki 40 kadın” organizasyonunun 2017 listesinde yer aldı.

40’lı yaşlardaki kadınların performans, yaratıcılık, açıklık ve öz güvende en verimli aşamaya ulaştığını savunan ünlü yazar Whitney Johnson ve “40:20 Vision”ın yaratıcısı Christina Vuleta’nın oluşturduğu platform ve ortaya çıkardığı liste, her yıl dünyanın dört bir yanından “fark yaratan 40 kadın”a yer verirken, onların açtığı yolda ilerlemek isteyen tüm kadınları cesaretlendiren ve güç almalarını sağlayan bir girişim olarak dikkat çekiyor. Bu liste, fark yaratan kadınların cesur ve özgün yönlerinin 40 yaş ve üzeri birikimleri ile birlikte daha da güçlendiğine vurgu yapmak, seçilen rol modeli kadınları tanıtıp dünyadaki değiştirici güçlerine dikkat çekmek üzere oluşturuldu.