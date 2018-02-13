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İthalat işlemlerindeki e-başvuru sisteminde değişiklik

AA
13.02.2018 - 10:07 | Son Güncelleme:

İthalat firmalarının elektronik ortamda müracaatlarını yapacak kullanıcılara ilişkin yetkilendirme başvuruları, asıl belgeler 10 gün içinde İthalat Genel Müdürlüğüne ulaştırılmazsa iptal edilecek.

Ekonomi Bakanlığının "İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, firmalar adına ithalat işlemlerine yönelik başvuruları elektronik ortamda yapacak kullanıcıları yetkilendirmek üzere sunulan başvurudan itibaren 10 gün içinde belge asıllarının verilmesi gerekiyor. Belge asıllarının İthalat Genel Müdürlüğüne ulaştırılmaması halinde, başvuru sahibi firmaya kısıtlı yetki verilmeyecek ve yetkilendirme başvurusu iptal edilecek.

Firmalar tarafından tebliğ kapsamındaki ithalat işlemleri dışında kalan her türlü başvuru 1 Nisan 2018 itibarıyla elektronik imzalı olarak başvuru sahibi firmanın kayıtlı elektronik posta adresinden, Ekonomi Bakanlığının KEP adresi "ekonomi@hs01.kep.tr"ye yapılacak.

Etiketler: İthalat işlemleri , e başvuru , ithalat
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