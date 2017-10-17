İtalya'nın en büyük havayolu şirketine Alman devinden teklif

İtalya'nın saygın gazetelerinden Corriere della Sera'nın haberine göre, mayıs ayında iflas bayrağını çeken ülkenin en büyük havayolu şirketi Alitalia için Lufthansa satın alma teklifi sundu.

500 milyon euro önerildiği belirtilen teklifte Lufthansa'nın personel ve borçları dahil tüm haklarıyla devrini istediği belirtildi. Roma hükümetinin de havayolu şirketiin havacılık ve yer hizmetlerinin bölünmesini istemediğinden dolayı aynı formüle sıcak baktığı biliniyor.

Ryanair'in de satın almak istediğini Alitalia için teklif verme süresi bugün, TSİ 18:00'da son bulacak. Teklif veren kurumların, iyileştirme yapmak için 2018 nisan ayına dek ek süresi de olacak.

6 BİN KİŞİYİ İŞTEN ÇIKARACAKLAR

Öte yandan, İtalyan basını Lutfhansa'nın satın almayı gerçekleştirdiği takdirde Alitalia'da çalışan 12 bin personelden 6 bin kişinin işine son vereceğini yazdı. Almanların planları arasında havayolu firmasının kısa ve orta mesafe uçuşlarının kaldırılması da var.

Habertürk'ün haberine göre Alitalia yetkilileri Corriere della Sera'nın iddiası için "ne doğruluyoruz ne de yalanlıyoruz" dedi ve teklif verme süresi bitene dek yorum yapılmayacağını açıkladı.

Lufthansa kanadı da henüz bir yorum yapmasa da şirket CEO'su Carsten Spohr geçtiğimiz hafta Alman gazetesi Handelsblatt ile yaptığı söyleşide Alitalia ile ilgilendiklerini resmen açıklamıştı.

Alitalia'nın parçalanmasını istemeyen ve özellikle personel tenkisatına soğuk bakan Roma'nın iddia edilen Lufthansa planına dair takınacağı tavır merakla bekleniyor.

123 UÇAĞI VAR

İtalya hükümeti, Alitalia'ya operasyonlarının devamı ve personelinin işlerini sürdürebilmesi için toplam 900 milyon euro kredi vermiş ve geri ödemesini de kasım ayından 2018 eylül ayına dek uzatmıştı. Hükümetin son 10 yılda havayolu şirketi için ayırdığı ödenek 7 milyar eurodan fazla.

Kayyuma devrin ardından sunulan kurtarma planı kapsamında, firmanın 2014 yılında yüzde 49 hissesini alan Etihad da dahil olmak üzere toplam 2 milyar euro karşılığında işten çıkarmalar ve personel maaşlarında kesinti teklif edilmiş fakat bu öneri reddedilince iflas başvurusu yapılmasından başka çare kalmadığı açıklanmıştı.

Alitalia, bu yılın ilk çeyreğinde 200 milyon euro zarar açıkladı ve mayıs ayında kayyuma devredildikten sonra İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni'nin başında bulunduğu bakanlar kurulu onayıyla satışa kondu.

2016 yılında 22.6 milyon yolcu taşıyan Alitalia'nın filosunda 25 tanesi (11 adet Boeing 777-200 ER ve 14 adet Airbus A330-200) uzun menzil uçan 123 uçak bulunuyor.

İtalya'nın en büyük havayolu firması 68'i uluslararası olmak üzere toplam 94 noktaya uçuyor ve haftada 4 bin 200 sefer gerçekleştiriyor.