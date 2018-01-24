İşverenlerden lokavt kararı

Tofaş, Ford Otosan lokavta gideceğini açıkladı. Peş peşe diğer firmalardan da benzer kararlar gelirken Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamalarda toplu sözleşmelerde işveren tarafını temsil eden MESS’in lokavt kararı aldığı ve grev uygulamalarına göre belirlenecek lokavt başlama tarihinin sonradan bildirileceği belirtildi. Toplu iş sözleşmesi sırasında uyuşmazlık çıkması ve işçi sendikası tarafından grev kararı alınması durumunda yasa hükümlerine uygun olarak işveren lokavt kararı alabiliyor.

Lokavtta greve çıkan işçiler topluca işten uzaklaştırılıyor ve bu sırada işçilerin iş sözleşmeleri askıda kalıyor. Sendikalar 2 Şubat’ta greve çıkma kararı almıştı.