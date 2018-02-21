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İşte Türkiye nüfusunun 100 milyonu geçeceği tarih

DHA
21.02.2018 - 10:53 | Son Güncelleme:

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2018-2080 dönemi için yaptığı nüfus projeksiyonlarına göre Türkiye’nin nüfusu 2040 yılında 100 milyonu geçecek.

TÜİK verilerine göre, demografik göstergelerdeki mevcut eğilimler devam ettiği takdirde, 2017 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 80 milyon 810 bin kişi olan Türkiye nüfusunun, 2023 yılında 86 milyon 907 bin kişiye, 2040 yılında ise 100 milyon 331 bin kişiye ulaşması bekleniyor.

Nüfusun 2069 yılına kadar artarak 107 milyon 664 bin kişiyle en yüksek değerine ulaşacağı belirten TÜİK verilerine göre, bu yıldan itibaren azalışa geçmesi öngörülen ülke nüfusu 2080 yılında 107 milyon 101 bin kişi olacağı öngörülüyor.

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TÜİK verilerine göre 2023 yılında, 2017 yılı ADNKS sonuçlarına kıyasla 68 ilin nüfusu artarken, 13 ilin nüfusu azalacak. En yüksek nüfusa sahip ilk beş il sıralamasında ise bir değişiklik olmayacak. Buna göre, 2023 yılında İstanbul 16.3 milyon, Ankara 6.1 milyon, İzmir 4.6 milyon, Bursa 3.2 milyon ve Antalya 2.7 milyon nüfusa sahip olacak.

İşte Türkiye nüfusunun 100 milyonu geçeceği tarih

 NÜFUS YAŞLANMAYA DEVAM EDECEK

Açıklanan verilere göre doğuşta beklenen yaşam süresi artmakta ve Türkiye nüfusu yaşlanmaya devam ediyor. Nüfusun yaş yapısının önemli bir göstergesi olan ortanca yaşın 2018 yılında 32, 2023'te 33.5, 2040'da 38.5, 2060'ta 42.3, 2080'de ise 45 olması bekleniyor. Yaşlı nüfus olarak tanımlanan 65 yaş ve üzerindeki nüfusun oranının 2018 yılında yüzde 8.7, 2023'te yüzde 10.2, 2040'da yüzde 16.3, 2060'ta yüzde 22.6 ve 2080'de yüzde 25.6 olacağı öngörülüyor.

İşte Türkiye nüfusunun 100 milyonu geçeceği tarih

Çalışma çağında yer alan 15-64 yaş grubundaki nüfus oranının 2018 yılında yüzde 67.8, 2023’te yüzde 67.2, 2040'da yüzde 64.4, 2060'ta yüzde 60.4 ve 2080'de yüzde 58.7 olması bekleniyor.

İşte Türkiye nüfusunun 100 milyonu geçeceği tarih

Çocuk nüfus olarak tanımlanan 0-14 yaş grubundaki nüfusun oranının ise, 2018 yılında yüzde 23..5, 2023’te yüzde 22.6, 2040'da yüzde 19.3, 2060'ta yüzde 16.9 ve 2080'de yüzde 15.7 olacağı öngörülüyor.

 

Etiketler: NÜFUS , tüik , Türkiye
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