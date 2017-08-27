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İstanbul trafiğinde yapay zekâ teknolojisi

Hürriyet Haber
27 Ağustos 2017 - 23:54Son Güncelleme : 27 Ağustos 2017 - 23:54

VODAFONE Türkiye, trafikte kalanlar için yapay zekâ teknolojili baz istasyonunu devreye aldı.

“Teknoloji Şehri İstanbul” projesi kapsamında Huawei ile ortak geliştirilen proje, ilk olarak trafik sıkışıklığının en çok yaşandığı İstanbul TEM ve D100 yollarında uygulandı. Trafikte kalan İstanbulluların en iyi ses ve veri hizmetini almasını hedefleyen proje kapsamında, yapay zeka ile geliştirilmiş ‘Smart SON’ teknolojisi, anayollara servis veren baz istasyonlarında kullanıldı. Böylece, çağrı yapma oranları yüzde 7, veri iletim oranları ise yaklaşık yüzde 10 arttı.Yapay Zeka ile Kendi Kendini Yönetebilen Akıllı Şebekeler SON (Self Organizing Network) olarak adlandırılan teknolojiyle, oluşan herhangi bir problem yapay zekâ ile algılanıp, ekipmanlar ve parametreler uygun değerlere getiriliyor.

Etiketler: VODAFONE , trafik , gazetehaberleri
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