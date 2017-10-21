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Altın fiyatları haftayı nasıl kapattı? Çeyrek altın ve gram altın fiyatları

Hürriyet Haber
21.10.2017 - 09:44 | Son Güncelleme:

Altın fiyatları geçtiğimiz haftayı yükseliş ile tamamlayarak yatırımcısını sevindirdi. Özellikle Ekim ayının ilk günlerinde rekor üzerine rekor kıran altın fiyatları ay sonuna doğru bir parça düşüş göstererek dalgalı bir kur izlemişti. Geçtiğimiz haftayı yükseliş ile tamamlayan altın fiyatları 152 liraya yakalan gram fiyatı ile dikkat çekti. Peki altın fiyatlarının son halinin arından çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte altın fiyatlarında son durum

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,13 artışla 151,90 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 249,00 lira, Cumhuriyet altını 1.016,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,13 yükselişle 151,90 liradan işlem gördü.

ALTIN FİYATLARI GEÇTİĞİMİZ HAFTA NASILDI?

 Altının gramı 151,1 liradan işlem görüyor - Kapalıçarşı'da çeyrek altın 248, Cumhuriyet altını 1.010 liradan satılıyor

Yatay bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanış seviyesinin hemen altında 151,5 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, hafta başından bu yana devam eden düşüş eğilimini bugüne de taşıdı ve saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 151,1 lira seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 248 lira, Cumhuriyet altını da 1.010 liradan satılıyor.  Asya piyasalarında 1.276,8 dolara kadar gerileyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yatay seyirle 1.280,5 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, jeopolitik risk algısının azalması ve ABD'de açıklanan verilerin beklentileri karşılamasının altın fiyatında düşüşlere neden olduğunu ifade etti.  Memiş, dün başlayan ve 24 Ekim'e kadar devam edecek olan Çin Komünist Partisi Kongresi'nin piyasalar tarafından takip edileceğini belirterek, "Çin, dünyanın en fazla altın tüketen ülkesi olduğu için Çin'in gelecek 5 yıldaki ekonomi politikaları altın fiyatları üzerinde de etkili olacak." dedi.
Altının ons fiyatında tepki alımlarının görülebileceğini ifade eden Memiş, teknik açıdan 1.277 doların destek, 1.286 doların ise direnç olarak öne çıktığını kaydetti.  Memiş, gram altındaki değer kayıplarında altının ons fiyatındaki gerilemenin etkili olduğunu belirterek, dolar/TL'de kar realizasyonları başlaması halinde altının gram fiyatındaki düşüşlerin hızlanabileceğini söyledi.  Bugün ABD'de işsizlik başvuruları ile Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nin takip edileceğini kaydeden Memiş, altının gram fiyatında 150,6 liranın destek, 151,6 liranın direnç konumunda olduğunu bildirdi.

Etiketler: çeyrek altın fiyatı
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