İsrail gazı için fiyat ve rota masada

İsrail Altyapı, Enerji ve Su Kaynakları Bakanlığı Danışmanı Dror Cohen, Türkiye ile İsrail arasında inşa edilmesi planlanan doğalgaz boru hattı projesinde çatı anlaşmanın imzalanması için istekli olduklarını belirterek, "Ancak herkesi memnun eden bir orta yol bulmak için çabalıyoruz. Ana meselemiz, İsrail'den getirilecek gazın fiyatı ve rotası." dedi.



Türkiye ile İsrail arasındaki muhtemel doğalgaz boru hattı anlaşmasında gelinen sürece ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Cohen, anlaşmaya ilişkin görüşmelerde ileri bir noktaya gelindiğini söyledi.

Cohen, görüşmelerin yakın zamanda nihayete ermesini beklediklerini ifade ederek, "Hem İsrail hem de Türk tarafının esnek olması gerektiğini düşünüyorum önünde sonunda anlaşmaya varacağımız kanaatindeyim." diye konuştu.

İsrail'in, bölge ülkelerinin özel sektör temsilcileri ve hükümet yetkilileriyle Yunanistan'da birkaç hafta önce görüştüğünü bildiren Cohen, bölgesel bir anlaşma üzerinde çalışıldığını aktardı.

Cohen, anlaşmanın detaylarına ilişkin şu an bilgi vermenin erken olduğunu dile getirerek, "Hem bu bölgesel anlaşma hem de Türkiye ile yürütülen müzakereler ayrı yapılıyor. Türkiye ve İsrail arasında çatı anlaşmanın imzalanması için istekliyiz ancak herkesi memnun eden bir orta yol bulmak için çabalıyoruz. Ana meselemiz, İsrail'den getirilecek gazın fiyatı ve rotası. Ben son derece pozitifim ve anlaşmaya varılacağına inanıyorum. Çünkü Türkiye bizim için, hükümetimiz için çok önemli. Bunu Türkiye ile birlikte yapabileceğimize inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"BEKLENTİLERİ KARŞILAMAYACAK ANLAŞMAYA İMZA ATMAYIZ"

İsrail Altyapı, Enerji ve Su Kaynakları Bakanı Yuval Steinitz'in, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın Tel Aviv'e bir ziyarette bulunmasını beklediğini ifade eden Cohen, ziyaretin boru hattı için yapılacak çatı anlaşmada imzaların atılması için önemli katkı sağlayacağını söyledi.

Cohen, İsrail açıklarında keşfedilen doğalgazı ihraç etmek zorunda olduklarını ve bu yüzden tüm seçenekleri aynı anda değerlendirdiklerini belirterek, "Seçeneklerin birini ötekinden üstün tutmuyoruz. Sürecin işlemesini ve iş yapmayı istiyoruz. Bu anlaşma Türkiye ve İsrail ile birlikte hem bölge hem de Avrupa için çok önemli." diye konuştu.

Türkiye'nin mevcut durumda Katar ve Rusya gibi pek çok kaynaktan doğalgaz tedarik ettiğine dikkati çeken Cohen, şunları kaydetti:

"Türkiye yaklaşık 50 milyar metreküp gaz tüketiyor. Bu boru hattıyla daha fazlasını sağlayabilir ancak boru hattının kapasitesine gereken hesaplamaları yaptıktan sonra karar vereceğiz. Beklentileri karşılamayacak bir anlaşmaya imza atmayız. İsrail gazının fiyatının da rekabetçi olacağından eminim. Dünya genelinde fiyatlar düşerken, bunun dışında kalmanız mümkün değil ama şu an fiyatların son derece çekici olduğunu söyleyebilirim. Spot piyasadan değil, uzun dönemli anlaşma fiyatlarından söz ediyorsak, batıdaki ve OECD'deki fiyatlarını da biliyorum, fiyatımız çok iyi olduğunu söylemeliyim. Dolayısıyla, İsrail gazını almak şu an için önemli bir fırsat ve gelecek aylarda fiyat meselesini çözeceğimizden eminim."

İsrail'in en büyük doğalgaz sahası Leviathan ve Tamar’da toplamda yaklaşık 800 milyar metreküp doğalgaz rezervi bulunduğu tahmin ediliyor. Bakan Yuval Steinitz, bu kaynaklara ek olarak bölgede yaklaşık 2,2 trilyon metreküp doğalgaz rezervinin daha keşfedilmeyi beklediğini açıklamıştı.



