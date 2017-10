İspanya ekonomisi sarsılıyor

Bugün yüzde 5'lik bir değer kaybı yaşayan İbex 35'in geçtiğimiz Mart ayından bu yana ilk kez 10 bin puan kaybettiği açıklandı. 2000 yılında Barselona'da kurulan ve Katalonya'daki bağımsızlık girişimlerinden dolayı merkez binasını ve yönetim kurulunu Madrid'e çekeceğini duyuran Oryzon firmasının, bu kararından sonra borsadaki hisselerinin yüzde 20 artış göstermesi dikkat çekti.



Öte yandan İspanya'daki büyük şirketlerin, ekonomistlerin ve akademisyenlerin üyesi olduğu "Circulo de Economia" adlı ekonomi derneği, Katalonya'da tek taraflı bağımsızlık ilanı olasılığına karşı "büyük endişe duyduklarını" belirtti.



Circulo de Economia Başkanı Juan Jose Brugera tarafından yapılan yazılı açıklamada "Sonuçları hiçbir şekilde bilinmeyen, çok zor bir dönemden geçiyoruz. Mevcut durum, bağımsızlık yanlıları ile Katalan vatandaşlarını karşı karşıya getirebilecek ve kontrolü çok zor olacak ciddi sonuçlar doğurabilir. Ayrıca Katalonya meselesi, ekonomideki ve istihdamdaki toparlanmayı da tehdit etmektedir. Bu yüzden siyasi partiler ve kamu yöneticileri arasında diyalog ve uzlaşma yolunun açılması kaçınılmazdır." ifadeleri kullanıldı.

KATALONYA ÜRETİMİN YÜZDE 20'SİNİ KARŞILIYOR



Katalonya, İspanya'daki 17 özerk yönetim arasında Madrid ile birlikte ülke ekonomisinin motor bölgeleri olarak biliniyor. Katalonya, İspanya brüt iç üretiminin yüzde 20'sini karşılıyor.

9 EKİM'DE BAĞIMSIZLIK İLANI İDDİASI...



1 Ekim'de referanduma giden ve yüzde 90 "evet" sonucu çıktığını açıklayan Katalonya özerk yönetimi hükümeti, İspanyol hükümetinin uyarılarına rağmen tek taraflı bağımsızlık ilan edilmesi için harekete geçti.



Siyasi partiler grup başkanları toplantısında, iktidardaki bağımsızlık yanlısı "Junts pel Si (Evet için Birlik)" ve ona dışarıdan destek veren aşırı sol görüşlü Halk Birliği Adaylığının (CUP) talepleriyle 9 Ekim'de Katalan parlamentosunun olağanüstü toplanması kararı alındı.

'HİÇBİR ŞEY FRENLEMEYECEK'



Konuyla ilgili basın toplantısı düzenleyen CUP partisinden milletvekili Mireia Boya, "Hiçbir şey 9 Kasım'daki bağımsızlık deklarasyonunu frenleyemeyecek. Biliyoruz ki, 155. maddeyi (özerk yönetim haklarının merkezi hükümete devredilmesine hak tanıyan anayasa maddesi) uygulayacaklar. Katalan parlamentosu divan üyelerine veya yerel hükümete karşı tutuklamalar veya kamu görevinden uzaklaştırma kararları çıkabilir. Biz her şeye hazırlıklıyız. Katalan halkını, sokakta seferber olmaya çağırıyoruz." dedi.



Junts pel Si ve CUP'un aldığı karara karşı çıkan muhalefet partileri ise İspanyol hükümetinden bir an önce 155. maddeyi uygulamalarını, Katalonya'yı erken seçime götürmelerini istedi. Muhalefet partileri, referandum kararında olduğu gibi olası bir tek taraflı bağımsızlık ilanı oylamasına katılmayacaklarını ve oylama sırasında genel kurul salonundan çıkacaklarını duyurdu.



İspanya'da iktidarda olmasına rağmen Katalonya parlamentosunda en küçük siyasi parti olan Halk Partisinin Katalonya'daki Başkanı Xavier Garcia Albiol, 8 Ekim'de Katalonya'daki tüm bağımsızlık karşıtlarını "demokrasi, özgürlük ve onurlu yaşamı savunmak" için Barselona'da gösteri yapmaya çağırdı.

Katalonya yerel parlamentosunda basın toplantısı düzenleyen Albiol, "Eminim Katalonya'da birkaç ay daha çok zor günler yaşayacağız." dedi. Her şeye hazır olduklarına dikkati çeken Albiol, "Yüzümüzü bile dağıtsalar buna hazırlıklıyız. Ama şunu garanti edebilirim ki Katalonya'da yerel hükümet bağımsızlık ilan etse bile bunun sonu asla gelmeyecek." ifadelerini kullandı.



Bu arada İspanya İçişleri Bakanı Juan Ignacio Zoido, referandum gerginliğinden dolayı bölgeye takviye olarak gönderilen ulusal polis ve jandarmaya destek verdi.



Katalonya'daki bazı güvenlik görevlilerinin, ayrılıkçı gruplar tarafından kaldıkları otellerden çıkarılmak istenmesi üzerine Barselona'ya gelerek polis ve jandarmayı ziyaret eden Zoido, "Sizlerle gurur duyuyoruz. Hükümetimiz, İspanya ulusal polisi ve jandarmaya karşı nefret aşılanmasını asla hoş görmeyecek." dedi. Barselona limanında bekleyen gemilerde kalan güvenlik güçleriyle kahvaltı eden ve onlara moral veren Zoido, takviye güçlerin en azından 11 Ekim'e kadar Katalonya'da tutulmaya devam edeceğini söyledi.



İspanya Ulusal Mahkemesi de 20 Eylül'de Katalonya özerk yönetiminin Ekonomi Bakanlığına yapılan jandarma baskınını protesto eden ve kamu mallarına zarar veren göstericilere müdahale etmeyerek yasalara karşı gelmekle suçlanan Katalonya yerel polisi (Mossos d'Esquadra) Genel Müdürü Josep Lluis Trapero ve Yardımcısı Teresa Laplana hakkında soruşturma açtı.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR