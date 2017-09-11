Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Hürriyet >Ekonomi>İşadamına ‘golf’ sahalı sitem

İşadamına ‘golf’ sahalı sitem

Ceyhun KUBURLU
11.09.2017 - 09:45 | Son Güncelleme: 11.09.2017 - 09:49

Dün akşam Antalya’da oynanan ve 1-1 biten Antalyaspor-Galatasaray maçında yine sahanın zemini gündeme oturdu.

Özellikle Selçuk İnan’ın yaşadığı bir pozisyon taraftarları çileden çıkardı. Maç sonrası Galatasaraylı yöneticiler Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk’e sitem ederken, sosyal medyadan da ilginç paylaşımlar vardı.

Bu paylaşımlarda en dikkat çekeni ise Öztürk’ün sahibi olduğu Regnum otelindeki golf sahalarının muhteşem görüntüsü ve Antalyaspor Stadı’nın kötü zemini aynı tweet’lerde yer almasıydı. Burada da “Ali Şafak Öztürk’ün Regnum golf sahasının zemini; Antalyaspor’un zemini” mesajı paylaşıldı.
İşadamına ‘golf’ sahalı sitem

103 milyon liraya mal olan 33 bin kişilik Antalya Stadyumu, geçtiğimiz yıl kapılarını açmıştı. Ancak sahanın zemininin hâlâ düzeltilememesi burada oynana maçlarda futbolcuları da tehlikeye atıyor.
İşadamına ‘golf’ sahalı sitem
Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk

 

 

Etiketler: Ali Şafak Öztürk , Regnum oteli , Antalyaspor-Galatasaray
﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri