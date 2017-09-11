İşadamına ‘golf’ sahalı sitem

Özellikle Selçuk İnan’ın yaşadığı bir pozisyon taraftarları çileden çıkardı. Maç sonrası Galatasaraylı yöneticiler Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk’e sitem ederken, sosyal medyadan da ilginç paylaşımlar vardı.

Bu paylaşımlarda en dikkat çekeni ise Öztürk’ün sahibi olduğu Regnum otelindeki golf sahalarının muhteşem görüntüsü ve Antalyaspor Stadı’nın kötü zemini aynı tweet’lerde yer almasıydı. Burada da “Ali Şafak Öztürk’ün Regnum golf sahasının zemini; Antalyaspor’un zemini” mesajı paylaşıldı.





103 milyon liraya mal olan 33 bin kişilik Antalya Stadyumu, geçtiğimiz yıl kapılarını açmıştı. Ancak sahanın zemininin hâlâ düzeltilememesi burada oynana maçlarda futbolcuları da tehlikeye atıyor.



Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk



