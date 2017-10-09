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İş dünyası bu krizden nasıl etkilenir?

Vahap MUNYAR / ANALİZ
09.10.2017 - 11:27 | Son Güncelleme:

ABD ile vizelerin karşılıklı olarak askıya alınmasına varan krizin ekonomiyi olumsuz etkileyeceğinin işaretlerini para piyasaları sabah ilk işlemlerde verdi.

Yani, gerilen siyasi ilişkilerin ekonomik ilişkileri etkilemesi kaçınılmaz. ABD, bu kararı sadece İstanbul Başkonsolosluğu personeli Metin Topuz’un FETÖ’den tutuklanması nedeniyle mi aldı?

Yoksa, Türkiye’nin Rusya ve İran’la yakınlaşmasından, Venezuela Devlet Başkanı’nın ülkemizi ziyaretinden mi aşırı rahatsızlık duydu? Gerekçesi ne olursa olsun, ABD vizeleri askıya almakla aşırı tepki verdi.

Türkiye de doğal olarak buna aynı tonda yanıtında gecikmedi. Şimdi iki tarafa da düşen, atılan bu adımların kalıcı hasarını büyütmeden sorunu aşmanın yolunu bulmak. Vizelerin askıda kalması süreci uzarsa, ekonomide bırakacağı kalıcı hasar da büyür.

Piyasalar hareketli Hürriyet yazarı Uğur Gürses son gelişmeleri yorumladıPiyasalar hareketli Hürriyet yazarı Uğur Gürses son gelişmeleri yorumladı

 

Etiketler: Metin Topuz , Venezuela Devlet Başkanı , Rusya ve İran
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