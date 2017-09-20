Iraklılar İstanbul’a akın etti: yüzde 115’lik artış yaşandı

TÜRKİYE’de turizm sektörü geçen yıl büyük sıkıntılar yaşadı. Yaşan olaylar sebebiyle ülkeye gelen turist sayısı bir hayli düştü. 2015’e göre 2016’da yaklaşık 10

milyon kişilik turist kaybı yaşandı. Bu kaybın gelirlere yansıması ise 10 milyar doları buldu. 2017’ye yılına gelindiğinde ise turizmde yeniden yükselme dönemine girildi. Özellikle Rus turistlerin geri dönmesiyle birlikte, Türkiye’ye gelen turist sayısında bir toparlanma başladı. Dün ise Kültür ve Turizm Bakanlığı 2017 Ağustos ayı itibariyle Türkiye’de turizmin başkenti olarak kabul edilen İstanbul’a gelen turist sayısını açıkladı.

2013 ANCAK YAKALANDI

Açıklamaya göre 2017 Ocak-Ağustos döneminde İstanbul’a gelen turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10.8 artarak, 6 milyon 274 bin 807 kişiden, 6 milyon 952 bin 86 kişiye yükseldi. Bu artış turizm sektörünü sevindirse de turizmde en iyi dönemlerin yaşandığı yıllar olan 2014 ve 2015’in çok gerisinde kalındı. 2014’te Ocak-Ağustos döneminde 7 milyon 828 bin kişin geldiği İstanbul’a 2015’te 8 milyon 414 bin 6 kişi gelmişti. İstanbul’a gelen 2017’de gelen 6 milyon 952 bin 86 kişi ile ancak 2013 yılındaki 6 milyon 945 bin 334 kişilik turist sayısı yakalanmış oldu. Turizm sektörü temsilcileri turist sayısındaki bu düşüşün, fiyatlara yansıdığını, turist çekmek isteyen otelcilerin fiyat kırarak para kazanamaz hale geldiğini söyledi.







AVRUPALI TURİST KAYIP

İstanbul’a gelen yabancı ziyaretçilere bakıldığında ise Almanların iki ülke arasında yaşanan sorunlara rağmen ilk sırada yer aldığı görülüyor. Ancak turizm için kötü bir yıl olarak görülen 2016’ya göre dahi İstanbul’a gelen Alman turist sayısında yüzde 6.9’luk bir düşüş yaşandı. İlk 8 ayda Almanya’dan İstanbul’a gelen turist sayısı 705 bin 316’dan, 656 bin 428 kişiye geriledi. Açıklanan verilere göre aynı durumun Avrupa’nın diğer ülkelerinde yaşandığı da görüldü.







Fransa’dan İstanbul’a gelen turist sayısı yüzde 7.8’lik kayıpla 264 bin 909’dan, 244 bin 224’e geriledi. İngiltere’den gelen turist sayısında da yüzde 7.5 kayıp yaşandı. Turist sayısı 266 bin 308’den, 246 bin 423’e düştü. Bir diğer Avrupa ülkesi Hollanda’da kayıp ise yüzde 10’u aştı. Hollanda’dan İstanbul’a gelen turist sayısı 2016’da 190 bin 581’ken, 2016 bu sayı 170 bin 245 oldu. ABD’den gelen turist sayısındaki düşüş ise yüzde 15’i buldu. 2016’nın ilk 8 ayında ABD’den 236 bin 570 kişinin geldiği İstanbul’a, 2017’nin aynı döneminde ise 199 bin 916 ABD’li geldi. Diğer ülkelerden gelen turist kaybı ise şu şekilde oldu: Yunanistan yüzde 20.9, İspanya yüzde 11.2, İsviçre yüzde 10.1, Bulgaristan yüzde 7, Danimarka yüzde 6.9 ve Kanada yüzde 14.9.







526 bin İranlı geldi

BU kadar kayıp olmasına rağmen peki İstanbul’a gelen turist sayısında neden artış yaşandı. Burada en büyük katkı İran, Suudi Arabistan, Irak, Rusya ve Kuveyt gibi ülkelerden geldi. Söz konusu ülkelerden gelen turist sayısındaki artış bazılarında yüzde 115’i aştı. 2017’nin ilk 8 ayında İran’dan gelen turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21.5 artışla, 433 bin 27 kişiden, 526 bin 84 kişiye çıktı. Suudi Arabistan’dan gelen turist sayısı ise yüzde 24.9 artarak 331 bin 7 kişiden 413 bin 273’e yükseldi. En büyük artış ise Irak’tan gelen turist sayısında oldu. Irak’tan gelen turist sayısında yüzde 115.6’lık artış yaşandı. İlk 8 ayda Irak’tan Türkiye’ye gelen turist sayısı bir önceki yıla göre 164 bin 252’den, 354 bin 209’a ulaştı. Rusya’daki artış ise yüzde 62’yi geçti. Gelen turist sayısı 185 bin 142’den, 300 bin 270’e ulaştı. Kuveyt’ten gelen turist sayısı ise120 bin 720 kişi’den yüzde 52.3 artarak 183 bin 879’a ulaştı.





