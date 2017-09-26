iPhone 8’in arka camını sakın kırmayın: 349 dolar!

iPhone 8 modellerinde kullanılan ve bir akıllı telefonda kullanılan en sağlam cam olarak lanse edilen iPhone 8 modellerinin arka kısmında kullanılan camın değişim bedeli ekran değişiminden daha pahalı. Webrazzi'de yer alan habere göre, iPhone 8 modelinin ekran değişim bedeli 149, iPhone 8 Plus modelinin ekran değişim bedeli ise 169 dolar.

İKİ KATINDAN DAHA PAHALI

Konu arka kısımda bulunan camlara gelince iPhone 8 modelinin arkasında bulunan camın değişim bedeli 349, iPhone 8 Plus modelinin değişim bedeli ise 399 dolar. Arka camın değişim bedelinin daha pahalı olmasının nedeni ise değişim işleminin ekran değişimine oranla çok daha zor olması.

Ekran değişimi olarak değil de diğer hasarlar kategorisi altında değerlendirilen arka cam değişimi, gelecekte iPhone 8 ve 8 Plus kullanıcılarının korkulu rüyası olabilir. Tabii ki bu bedelin ülkemizde nasıl ücretlendirileceğini henüz bilmiyoruz. Eğer AppleCare+ kullanıcısıysanız ilk iki arka cam değişiminin 99 dolar olarak ücretlendirileceğini de ekleyelim. AppleCare+ kullanıcıları için ekran değişim ücreti ise sadece 29 dolar.