İnşaat sektörü için çarpıcı açıklama: İtibarı yerlerde

ANADOLU Grubu iştiraki olarak Kasım 2011’de faaliyetlerine başlayan AND Gayrimenkul’ün Genel Müdürü Ali Baki Usta gayrimenkul sektörü ile ilgili çarpıcı

açıklamalarda bulundu. Sektörde metrekare dışında başka değerler olması gerektiğine vurgu yapan Usta, yolsuzlukla mücadele, işçilerin çalışma koşulları ve çevre duyarlılığı başlıklarını odağına alan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni imzaladıklarını açıkladı.

Türkiye’de bunu imzalatan tek gayrimenkul firması olduklarını belirten Usta, “Bu sözleşmede en önemli ayak yolsuzlukla mücadele. İşçilerin çalışma şartları ve çevreye saygı da diğer önemli başlıklar. Nisan ayında bu sözleşmeyi imzaladıktan sonra yeni çalışmalar da yaptık. İş kazalarının ana nedeni işçilerin mutsuzluğu. Sektörde çalışan işçilerin neredeyse yüzde 90’i şantiyede yaşıyor. O şantiyelerin koşulları maalesef iyi değil, kayıt dışı oran çok fazla. Çalışanlarımız için ‘Mutlu İşçi Platformu’ oluşturduk. İşçilere sosyal alanlar oluşturuyoruz” dedi.

İTİBAR YERLERDE

Usta, şirketleri adına gerekli önlemleri alsalar da sektör geneli için bir çalışmaya ihtiyaç olduğuna dikkat çekti. “Sektörün algısı çok kötü, itibarı yerlerde” diyen Ali Baki Usta, Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYODER), Gayrimenkul Strateji Platformu ve Urban Land Institute (ULI) ile birlikte sektörün kurumsallaşması için çalıştıklarını söyledi. Ali Baki Usta, şunları söyledi: “Siyasetin finansmanı bu sektörden geçtiği sürece burada kurumsallaşmayı yakalamak kolay değil. Diğer firmalara gelin adım atalım dedik. Sektörün etik kodları oluşturulmalı. Kamuoyunun karşısına çıkıp ben bu değerlerle çalışıyorum; ‘Rüşvet vermedim, vermeyeceğiz, çocuk işçi çalıştırmayacağım, emsali 2 olan yerde 5 peşinde koşmayacağım, gri alan yaratmayacağım, müşterine ne kadar net metrekare vaat ediyorsam onu vereceğim’ demeliyiz. Profesyoneller buna inanıyor ama önemli olan patronların da inanması.”

YENİ PROJELER YOLDA

Gayrimenkul yatırımları hakkında da bilgi veren Ali Baki Usta, “Gayrimenkulde ilk projemiz AND Kozyatağı’ydı, tamamladık. İlk konut projemiz AND Pastel’de ise çalışmalar sürüyor. Kartal’daki Pastel projesinin iki ayağı var, Anadolu Motor’un 45 dönümlük alanını geliştirdik. 1243 konut, 5 bin metrekarelik ticari alanımız var. Haziran 2018 ve Aralık 2018’de teslim edeceğiz. 700 ev sahibini buldu. Yaklaşık 400 dairelik yeni etabı da satışa sunduk. Satışlara metrekaresi 4 bin 500 liradan başlamıştı. Şuan 6 bin seviyesine geldi ve 9 bine ulaşmasını bekliyoruz. Müşterilerimizi 100’ün üzerinde ödeme planı sunuyoruz” dedi. Usta, Kartal projesine komşu 450 konutluk yeni bir proje ile Ankara’da bir proje planladıklarını da ifade etti.









2 DALDA ÖDÜL ALDI

AND Gayrimenkul, dünyanın en başarılı kurumlarını ve yöneticilerini ödüllendiren Stevie Awards 2017’de “Yılın En İyi Gayrimenkul Şirketi” ve “Yılın Yönetim Takımı” ödüllerine layık görüldü. AND Gayrimenkul’ün davetlisi olarak Barselona’da düzenlenen ödül töreninde bir araya geldiğimiz Ali Baki Usta; “AND Gayrimenkul olarak 19 ülkede, 80’e yakın şirket, 61 üretim tesisi ve 50 binin üzerinde çalışanıyla faaliyet gösteren Anadolu Grubu’nu gayrimenkul sektöründe temsil ediyoruz. Bugün burada Anadolu Grubu’nun Anadolu’yu dünyaya, dünyayı Anadolu’ya bağlayan yıldızını bir kez daha parlatma sırası bizlerde. Bu anlamlı ödül sadece grubumuz için değil aynı zamanda ülkemiz için de önemli bir başarı” dedi. Stevie Awards 2017’ye bu yıl 60 ülkeden, 3 bin 900’ün üzerinde başvuru alındı.

TÜRK FİRMALARA ÖDÜL YAĞDI

Ödül töreni Türkiye geçidine sahne oldu. Ödül alan bazı Türk firmalar ise şöyle: Ziraat Bankası, Vakıfbank, İGA Havalimanı İşletmesi, Doğuş Holding, ING Bank, Vestel, Doğuş Otomotiv, Borusan Holding, Enerjisa, Odeabank, İBB, İETT, İDO, Opet, Arkas Holding, Bayer Türk, Carrefour İçerenköy AVM, Güven Varlık Yönetim, Palladium Ataşehir AVM, Vitamin Marketing, Arvato, Gebze Center AVM, Prime Development, AHL Park AVM, Tezgahçılar, Ideal H+K Strategies, Malatyapark AVM, Pronet, Palm City Mersin AVM.