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‘İhracatın Yıldızları’ ödüllendirildi

Hürriyet Haber
28.09.2017 - 21:35 | Son Güncelleme:

BU yıl 16’ncısı düzenlenen ‘İhracatın Yıldızları’ yarışmasında kazananlar belli oldu. Yarışmada “Yılın İhracatçısı” Assan Alüminyum seçildi. Yarışmanın ödül töreninde 23 firma 14 ayrı kategori ve özel değerlendirmeler bazında ödül aldı. Düzenlenen ödül törenine Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi de katıldı.

ÖZGÜN ÜRÜN ŞAMPİYONU
Türkiye İhracatçılar Meclisi önderliğinde, Dünya Gazetesi ve DHL Express işbirliği ile Akbank ve Turkcell sponsorluğunda düzenlenen İhracatın Yıldızları ödül töreninde nominal olarak geçen yıla göre ihracatını en fazla artıran firmalar olan Tofaş, Mercedes-Benz Türk ve Oyak-Renault, ‘İhracat Performans’ ödülüne layık görülürken; geleneksel ürünler dışında Türkiye’den ilk kez ihraç edilen ürünlerle dikkat çeken Sanmar Tersanesi, Albaksan Alaşımlı Bakır ve Zivak Teknoloji firmaları ‘Özgün Ürün Şampiyonu’ seçildi.

En fazla ülkeye ihracat yaparak ve ihraç ürünlerine çeşitlilik katarak ‘Sınır Tanımayan Şampiyon’ seçilen firmalar ise MİTAŞ, Solimpeks Enerji ile Gama Recycle Elyaf ve İplik oldu. ‘e-İhracat’ kategorisinde SBS Bilimsel Bio Çözümler, ‘Hizmet İhracatı’ kategorisinde KV331 Yazılım, ‘Genç İhracatçı’ Kategorisinde ERTC Dış Ticaret ödüllendirildi.

Turquality desteğinden faydalanarak yurtdışında Türk Malı imajını güçlendiren çalışmalarıyla Kırpart Otomotiv Parçaları ‘Turquality Şampiyonu’ seçilirken, ‘Girişimcilik Şampiyonu’ kategorisinde Armey Tekstil, ‘Üniversite-Sanayi İş Birliği Şampiyonu’ kategorisinde Erna-Maş Makine, ‘En Çevreci Şampiyon’ kategorisinde Hatko Kauçuk ödülün sahibi oldu.

Etiketler: İhracatın Yıldızları , Assan Alüminyum , gazetehaberleri
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