İhracatçılardan bayram hediyesi

TİM verilerine göre yılbaşından bu yana ihracat yüzde 10.7 artış ile 102.5 milyar dolara ulaşırken, son 12 aylık ihracat da yüzde 7.8 artarak 151.8 milyar dolar oldu.

ALMANYA LİDER

2016 Kasım ayında bu yana ihracatta artış açıkladıklarını kaydeden Büyükekşi, “Ağustos ayını da artışla kapattık. Yılın geriye kalan 4 ayında da ihracatımızın artarak 155 milyar dolarlık hedefimize ulaşmayı bekliyoruz” dedi. Önceki aylarda olduğu gibi Ağustos ayında da en çok ihracat gerçekleştirilen ülkenin Almanya olduğunu söyleyen Büyükekşi “Almanya’ya ağustosta 1 milyar 310 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi” dedi ve sözlerine devam etti “Böylece ağustos ayı ihracatımızın yüzde 10’dan fazlasını Almanya’ya gerçekleştirdik. Bir önceki yıla göre yüzde 11.3 oranında da bir artış yakaladık. Ağustos ayında siyaset sahnesinde yaşanan sorunların ihracatımıza yansımamış olması son derece sevindirici.”

Almanya’yı Irak, İngiltere, ABD ve İspanya’nın takip ettiğini belirten TİM Başkanı “İspanya bir önceki ay ilk 5’te olan İtalya’yı geride bırakarak ağustosta beşinci oldu. Bunda İspanya’ya hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatımızın yüzde 55 artmasının etkisi çok büyük. Modanın başkentlerinde Türk ürünleri kullanılıyor, moda devleri sanayicilerimize güvenmeye devam ediyor” dedi.

AB ZİRVEDE

Ağustos ayında AB ülkelerine 5.9 milyar dolar ihracat gerçekleştirildiğini belirten Büyükekşi “AB’nin ihracatımızdaki payı yüzde 47 seviyelerinde. Ağustos ayında AB pazarına ihracatımız yüzde 12 artış gösterdi. Otomotiv ve hazırgiyim sektörleri AB pazarına yoğun ihracata devam ederken, gemi ve yat sektörü ile zeytin ve zeytinyağı sektörleri yüzde 100’ün üzerinde artış oranları yakaladı. Yaşanan siyasi gelişmelere rağmen AB pazarına ihracatımız tüm hızıyla devam ediyor” dedi.

Ağustosta ihracatın lideri 1.8 milyar dolarla yine otomotiv oldu. Bu sektörümüzün ihracatı ağustos ayında yüzde 9.4 artış kaydetti. Otomotivi sırasıyla 1.7 milyar dolarla hazırgiyim ve konfeksiyon ile 1.5 miyar dolarla kimyevi maddeler sektörleri takip etti.