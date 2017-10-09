Hürriyet yazarları ABD ile krizi yorumluyor

Hürriyet Ekonomi yazarları yaşananları tüm boyutlarıyla yorumladı. Uğur Gürses, döviz borcu olan vatandaşın durumunu, Zeynel Balcı piyasanın teknik analizini yaptı. Vahap Munyar, iş dünyasının bu krizden nasıl etkileneceğini anlatırken, Erdal Sağlam, yatırımcının bu durumda ne yapması gerektiğine dikkat çekti. İşte Hürriyet Ekonomi yazarlarının yorumları....

DOLAR BORCU OLAN VATANDAŞ ŞU ANDA NE YAPMALI?

Uğur GÜRSES / ANALİZ: Türkiye’de en yüksek döviz borçlusu kesim şirketler kesimi. Hane halkının yani bireylerin de döviz borcu var. ABD ile yaşadığımız politik ve diplomatik kriz gibi “olay risklerinin” gerçekleşmesi durumunda döviz borcu olanların canının sıkıldığı çok açık. Ucuz döviz zamanları geride kalmış da olabilir. Ne yapmalı?

Her zamanki gibi; ilk dalgalanmalar hep geniş bir bant içinde olur. Böyle durumlarda fiyat oluşumu zaman alır. Biraz sakinleştikten sonra, yani alıcı ve satıcıların dar bir fiyat aralığında birbirine yaklaştığında, yakın fiyat vermeye başlamaları halinde, fiyatlar oturur; borcu olanların da bunu gördükten sonra, dalga boyutunun daralmasından sonra karar vermeleri en doğrusudur.

ABD’NİN ÖNEMİ BAŞKA ÜLKELERLE KIYASLANAMAZ

Erdal SAĞLAM: ABD’nin Türkiye ekonomisi için önemi, başka ülkelerle kıyaslanamayacak kadar büyüktür. Dolayısıyla ABD ile yaşanacak çatışmanın etkileri, daha önce çatışma yaşadığımız ülkeler nedeniyle yaşadığımız sıkıntıların kat be kat üstünde olacaktır. Çünkü ABD tüm dünyada siyasi etkisinin yanında finans damarlarında yadsınamaz bir güce sahiptir. Yani sadece iş kesimi değil, finans kesimi de bu krizden olumsuz etkilenecektir. O nedenle sağduyunun hakim olup, bu krizin biran önce çözülmesi her iki tarafın da lehine olacaktır. Krizin daha fazla derinleşmeden çözülmesini beklemek, en mantıklı seçenek gibi gözüküyor.

İşte yatırımcının da, işadamlarının da bu krizin geçici olduğunu düşünerek adım atması gerekir. Böyle durumlarda olduğu gibi mevcut pozisyonları korumak en akıllıca çözüm gibi gözüküyor.

İŞ DÜNYASI BU KRİZDEN NASIL ETKİLENİR?

Vahap MUNYAR: ABD ile vizelerin karşılıklı olarak askıya alınmasına varan krizin ekonomiyi olumsuz etkileyeceğinin işaretlerini para piyasaları sabah ilk işlemlerde verdi. Yani, gerilen siyasi ilişkilerin ekonomik ilişkileri etkilemesi kaçınılmaz. ABD, bu kararı sadece İstanbul Başkonsolosluğu personeli Metin Topuz’un FETÖ’den tutuklanması nedeniyle mi aldı? Yoksa, Türkiye’nin Rusya ve İran’la yakınlaşmasından, Venezuela Devlet Başkanı’nın ülkemizi ziyaretinden mi aşırı rahatsızlık duydu? Gerekçesi ne olursa olsun, ABD vizeleri askıya almakla aşırı tepki verdi. Türkiye de doğal olarak buna aynı tonda yanıtında gecikmedi. Şimdi iki tarafa da düşen, atılan bu adımların kalıcı hasarını büyütmeden sorunu aşmanın yolunu bulmak. Vizelerin askıda kalması süreci uzarsa, ekonomide bırakacağı kalıcı hasar da büyür.

ABD ‘VİZE’ GERİLİMİ PİYASALARI VURDU

Zeynel BALCI: ABD’nin dün akşam Türkiye’ye uygulamaya koyduğu ve Türkiye’nin aynı şekilde karşılık verdiği vize yasağı piyasaların haftaya gergin başlamasına neden oldu. Euro/TL ve Altın (gramTL) fiyatında yeni zirveler oluşurken Dolar/TL kurundaki tepki yükselişi ivme kazandı. İlk olumsuz tepkiler sonrası yeni dengeler oluşmaya başladı. ABD-Türkiye arasında gerginliği artıracak yeni bir gelişme olamazsa nispeten daha sakin bir piyasa görebiliriz. Vize yasağının, zorlaşan gündem ve piyasalardaki iyimserliğin zayıflamaya başladığı bir döneme gelmesi olumsuz tepkilerin ve dalgalanmaların boyutunu artırdı.

Dolar/TL kurunda 3.79 direnç noktası bir süre geçerliliğini koruyacaktır. Ancak geri çekilmelerde 3.64 seviyesinin üzerinde kalınması çıkış hareketinin gücünü koruması açsısından önemli olacak. Sonraki destek ve direnç noktaları 3.60 ve 3.94 seviyelerinde. Kısa dönem 3.64-3.79 bandı izlenebilir.

Euro/TL kurunda ise 4.48-4.50 trendi direni olarak önemli görülüyor. Bu seviyelere hareketlenmelerde tekrar satışlar görülebilir. Geri çekilmelerde 4.26-4.21 seviyelerinin destek olarak işlev görmesi muhtemel.

Altın(gram/TL) fiyatı, dış piyasalarda ons/dolar fiyatında son günlerdeki gerilemeye rağmen dolar/TL kurundaki hareketlenme nedeniyle yükselişini sürdürüyor. 154.4-155.7 seviyeleri direnç olarak bir süre etkisini sürdürebilir. Geri çekilmelerde ise tutunma noktaları 150.0 ve 146.5 seviyelerinde.