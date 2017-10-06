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Hürriyet >Ekonomi>Hükümet'ten önemli MTV açıklaması

Hükümet'ten önemli MTV açıklaması

İHA
06.10.2017 - 11:06 | Son Güncelleme:

 Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde (MTV) yüzde 40’lık artışın aşağı çekileceğini açıkladı.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde yüzde 40’lık artışın aşağı çekileceğini kaydeden Bozdağ, “Sayın Cumhurbaşkanımızın resepsiyonda yaptığı açıklamadan sonra toplanan Bakanlar Kurulu Toplantısı’nda bu konu enine boyuna ele alındı ve değerlendirildi. Hatta tasarının içerisindeki diğer bazı konular üzerinde de yeniden bir değerlendirme yapıldı ve sonuç olarak Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde tasarıdakinden daha iyi bir noktaya getirecek iyileştirme yapılması kararı çıktı.

Bu konuda da Maliye Bakanı Naci Ağbal’a bir görev verildi. Naci Bey hazırlıklarını bitirdikten sonra bunu kamuoyuyla paylaşacak. Aynı şekilde bu tasarı Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülecek. Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmeleri sırasında da bu maddede yapılan iyileştirmeye uygun değişiklik yapılacak” dedi.

Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde yapılacak artışın henüz belli olmadığını kaydeden Bozdağ, "Her yıl rutin yüzde 15’lik bir artış sağlanıyor. Bu sene bu 15’in üzerine yüzde 25 bir tasarı ilave ediyordu. Tabi bu rutin artış gene rutininde olacaktır. O zaten devam edecektir. Rutininde ama onun üzerine ilave bir şey yapılacak mı, yapılacaksa onun miktarı ne kadar olacak? Onun çalışmasını bakanımız yürütüyor. O çalışma bittikten sonra bunu kendisi bizzat açıklayacak. Ayrıca komisyonda bu değişiklik yapılacak. Vatandaşlarımız şunu bilsinler, bu yüzde 40’lık artış aşağı çekilecek. Bu daha iyi bir noktaya getirilecek. Birkaç güne kadar netleşir" diye konuştu.

Etiketler: Bozdağ , gökçek , Melih Gökçek , istifa iddiası , MTV
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