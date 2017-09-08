Hobi olarak başladı! Şimdi geçimini sağlıyor

Iğdır'da yaşayan Mustafa Dilovan, 6 yıl önce dikkatini çekerek satın aldığı tavşanları hobi amacıyla büyütmeye başladı. Bir süre sonra tavşanlara olan ilgisini artırıp evinin yanında bulunan alanı briketlerle inşa ederek tavşanların üremelerini sağlayan bir alana dönüştürdü. Dilovan, zaman içinde yetiştirdiği tavşanları satarak geçimini sağlamaya başladı.

Halfeli beldesinde yaşayan Mustafa Dilovan, bir çocuğun sattığı 2 tavşanı çok beğenince hobi amacıyla alarak beslemeye başladı.

Beldesinde bakkallık yapan Dilovan, bir süre sonra beslediği tavşanlar hızla üremeye başlayınca bakkalının yanındaki boş alanı tavşanlara tanzim etti. Burada tavşanların beslenmeleri ve barınmalarını sağlamak için özel bölmeler oluşturan Dilovan, tavşanların sayısının yaklaşık 300'e ulaşmasını sağlayarak ilkel yöntemlerle tasarladığı mekanı bir "tavşan yetiştirme alanına" çevirdi.

Önceleri çevresinin olumsuz tepkileriyle karşılaştığını ifade eden Dilovan, etrafa aldırış etmeden tavşanların günlük bakımını yapıp birçok farklı bölgeye satışını yapmayı sürdürdü.

Tavşanlarla ilgilenmenin stres atmak için iyi bir yöntem olduğunu belirten Dilovan, AA muhabirine, hayvanlarla ilgilenmenin kendisini psikolojik olarak rahatlattığını söyledi.

"TAVŞANLAR İLAÇ GİBİ GELDİ"

Günlük hayatta yaşadığı streslerin önüne tavşanlarla uğraşarak geçtiğini anlatan Dilovan, "Bir çocuk kapıma iki tavşan getirdi, Allah'ın takdiri işte bende dışarıdaydım, sanki bir ilaç gibi elime geçti tavşanlar. Bakıcılık yaptım, yetiştirdim derken iki üç sene içinde 100'ü buldu sayıları, ilaç gibi geldi bana." dedi.

Tavşanlarla bir çocukla ilgilenir gibi ilgilendiğini aktaran Dilovan, "Yaklaşık 6 yıldır besliyorum, üreyen bir hayvan, neredeyse bini aşacak sayıya ulaştı, yerim müsait olmadığı için böyle devam ediyorum. Bu tavşanlar benim için hobi oldu, stresimi giderdim. Dışkılarını çiçekçilere ve aktarlara veriyorum. Tüyü de çok kıymetli, kilogramı 60 dolara satılıyormuş, ben kırkmıyorum, kırkıp tekstilcilere başvursam daha fazla gelir elde edebilirim." diye konuştu.

"IĞDIR OVASINDA GÜZEL BİR İŞ ALANI OLUŞUR"

Mustafa Dilovan, tavşanların yıl içinde çok sayıda üremelerinden dolayı kısa sürede binlerce tavşan üreyebileceğini, bu sayede daha geniş bir kitleye hitap edilebileceğini dile getirdi.

Pek bilinmese de farklı illerden gelen talepler karşılık vererek tavşan satışı yaptığını ifade eden Dilovan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yerim müsait olmadığı için geliştiremiyorum. Millet bazen bana hor gözle bakıyor. Geçimimi böyle sağlıyorum, rahatsızlık geçirdiğimde çalışamaz duruma düştüm. Şimdi destek verilirse güzel bir iş yeri açacağım, büyük bir çiftlik açacağım. Bir çiftlik açarsam daha büyük bir iş yaparım, herkes faydalanır. Özellikle gübresi çiçekçiler için bulunmaz bir maddedir. İşimi büyütürsem Iğdır ovasında güzel bir iş alanı oluşur."